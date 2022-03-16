Türkiye Gazetesi

Petrol fiyatlarında düşüsün devam etmesiyle, ilerleyen günlerde de yeni indiriminlerin gelmesi bekleniyor. Brent petrolün 139,1 dolar seviyesini aşmasının ardından akaryakıt fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı. Yaşanan artışın ardından Petrol İhraç eden ülkeler (OPEC) ve OPEC+ ülkeleri tarafından arzın arttırılacağı yönündeki açıklamalar ve ardından oluşan olumlu havanın ardından brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına kadar geriledi. Pazartesi gecesi mazota yapılan 2.38 kuruşluk indirimin ardından dün gece yarısından itibaren benzin ve motorine bir indirim daha yapıldı ve fiyatlar benzin 18,71, motorin 19,66 oldu... Son açıklamaya göre; 17 Mart 2022'den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 62 kuruş, motorinde 1 TL indirim bekleniyor.

Buna göre akaryakıt firmalarının internet sitesindeki güncel verilere göre;

İstanbul'da yeni motorin fiyatı 19,66 TL,

İstanbul'da yeni benzin fiyatı 18,71 TL,

Ankara'da yeni motorin fiyatı 19,81 TL,

Ankara'da yeni benzin fiyatı 18,81 TL,

İzmir'de yeni motorin fiyatı 19,82 TL,

İzmir'de yeni benzin fiyatı 18,83 TL oldu.

YARIN BİR İNDİRİM DAHA GELECEK

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; 17.03.2022 Perşembe gününden geçerli olmak üzere, benzin grubunda 62 kuruş; motorin grubunda 1 TL fiyat indirimi bekleniyor.

NTV'nin haberine göre; Kesin rakamlar net olmamakla birlikte; indirim tutarlarının pompaya yansıması öngörülüyor.

Motorin ve benzine peş peşe indirim geldi Petrol fiyatlarındaki sert düşüşten dolayı motorin ve benzine peşe peşe indirimler geldi. Akaryakıt fiyatları geriliyor. Geçtiğimiz günde motorin tarafında 2,38 TL indirim yaşanmıştı. Bugün de akaryakıt firmaları internet sitesinde benzin ve motorin fiyatları için güncelleme yaptı. Buna göre, motorin fiyatları için 93 kuruş, benzin fiyatı ise 1,76 TL yeni indirim yapıldı.

İndirimler peş peşe geldi! 15 Mart benzin ve mazot fiyatları kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları Rusya ve Ukrayna arasında atılan diplomasi adımları ve barış sinyalleri brent petrol fiyatlarının düşmesine neden oldu. Brent petrol şuan 110 dolar seviyelerinde hareket ederken benzin ve motorinde indirimler peş peşe geldi. 15 Mart itibarıyla fiyatlarda düşüş yapıldığı firmaların internet sitesinde görüldü. Gelen indirimlerle “İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları düştü mü? Akaryakıta indirim geldi mi? 1 litre benzinin fiyatı ne kadar oldu?” soruları sorulmaya başlandı. İşte 15 Mart 2022 güncel ve mazot ve benzin fiyatları…