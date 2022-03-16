Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati uluslararası yatırımcılar toplantısında enflasyon ve döviz kuruna ilişkin çok önemli açıklamalar yaptı. Nebati, Türkiye'nin çok özel bir yere konumlanmış ülke olduğunu ve bunu en iyi şekilde kullanacağını belirterek Türkiye'nin dünyanın farklı bölgelerinin taleplerini karşılayabilecek ender ülkelerden biri olduğunu söyledi.

DÜŞÜŞ İÇİN TARİH VERDİ

Nebati, "Gerek finansal, gerek fiyat istikrarı ile gıda fiyatları üzerindeki baskıya karşı önlemler almaya devam ediyoruz. Kur Korumalı Mevduat ile kuru istikrarlı ve öngörülebilir çizgiye getirdik." dedi. Bakan Nebati, enflasyonu yılsonu itibarıyla belli seviyeye getirip 2023 Haziran seçimlerinde tek rakamlı olma hususundaki kararlılıklarına devam ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

ENFLASYON MESAJI

"Enflasyonda mutlaka suretle yaz aylarından itibaren özellikle yılsonundan itibaren de düşüşü ve hızlı bir şekilde normalleşmeyi görmüş olacağız. Gerekeni yapıyoruz, KDV ve gıdada indirim yaptık.

Elektrikte indirim yaptık, ticarethanelerde indirim yaptık. Türkiye geçen yıl akaryakıttaki farkların tamamını karşıladı. Dünyanın en ucuz doğal gazını hanelere ulaştırıyoruz. Doğal gazdaki fiyatı hissettirmedik."

İHRACAT

2022 yılına hızlı başladık. Bizi en çok petrol ve Emtia fiyatları ile enflasyon yoruyor. Önlemlerimizi tek tek uygulamaya koyuyoruz. Orta gelir tuzağını aşarak yolumuza devam ediyoruz. Orta akıl tuzağını da aşıyoruz. Yeni enstrümanlar koyuyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Yepyeni şeyler söylüyoruz. Bundan dolayı da Ocak ve Şubat ayındaki ihracatımız artarak devam etti yıllıklandırılmış 231 milyar doları aşmış durumda. Riskleri bertaraf edecek şekilde uygulamalar ortaya koyuyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

KUR KORUMALI TL MEVDUAT VE DÖVİZ KURU

"Kur Korumalı Mevduat Sistemi, Türkiye'deki kurun stabil ve öngörülebilir hale gelmesini sağladı. Riskleri bertaraf edecek güce sahip. Fed'in kararlarına rağmen kur konusunda atmış olduğu adımların üstesinden gelip bugünkü seviyeye gelmiş durumda. Ar-Ge'ye önem veriyoruz. On binlerce projeye yararlanıcılara 18 milyar lira tutarında kaynağı harekete geçirdik.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ

İstanbul Finans Merkezi'ni bitirip taşınıyoruz. Önemli bir finans merkezi haline gelecek. Tüm kesimlerin küresel taleplerle buluşması sağlanacak. Londra, Frankfurt, Zurih gibi merkezlere yakınlığıyla bulunmasıyla önemli bir etkinlik ortaya koymuş olacaktır. Ortadoğu, Kuzey Afrika için de İstanbul bir çekim merkezidir.

Yatırım ofisimiz tek durak ofis yaklaşımıyla sizleri ağırlamaya hazır. Bir problem mi yaşadınız, rahat olun, bize hemen ulaşırsınız. Hep beraber kavga edelim, bürokrasiyi al aşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var. Mevzuatı da değiştiririz.

TOKİ KONUTLARI

2021 yılında 1.5 milyon konut satıldı. Dünyanın en büyük sosyal konut üreticilerinden TOKİ son 19 yıl içinde 1 milyonu aşkın konut inşa etti. Uygun finansman koşulları sağlayarak gayrimenkul sektörünü desteklemeye devam edeceğiz. Yabancılara yapılan konut satışları 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 43.5 artarak 58 bin 506 oldu.

Ukrayna ve Rusya arasında çıkan son dönemdeki gerilim ülkemizi de dünyayı da fena şekilde hissettiriyor. Bu gelişmenin ülkemize etkisi yadsınamaz. Bu anlamda biz gerek inşaat gerek Türk müteahhitlerinin yurt dışında üstlendikleri projelerde üzerimize düşen her türlü gayreti ortaya koyacağız. Bu iki ülkenin ortaya koymuş olduğu sıkıntılı dönemin bir an önce bitmesi ve Türkiye’nin göstermiş olduğu dirayetli çalışmalarını da sonuçlandırmasını umuyoruz."

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den enflasyonla mücadele ve akaryakıt fiyatları açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'ni, Rusya'nın Ukrayna savaş açmasından kaynaklanan emtia fiyatlarındaki artışın Türkiye'de nasıl etki doğuracağını değerlendirerek, enflasyon ile mücadele ve gıdada arz güvenliğinin sağlanması için atılan adımları anlattı. Bakan Nebati akaryakıt fiyatları hakkında Ukrayna'daki gelişmelerin de etkisiyle petrol fiyatları yılbaşındaki 77 dolardan 130 dolar seviyelerine kadar yükselmiştir. Bu artış da kaçınılmaz olarak akaryakıt fiyatlarına yansımaktadır. Devlet olarak bu artışların kalıcı olmaması ve vatandaşlarımıza mümkün olduğunca az yansıması için gerekli tedbirleri almaktayız" açıklamalarında bulundu.

Bakan Nebati: Yeterli ayçiçek yağımız var Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ayçiçek yağı ile ilgili açıklamasında, "Hiçbir şey yapmazsak elimizdeki yağ temmuz ayına kadar yetiyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati uyardı: Haksız fiyat artırana acımayacağız Savaşın etkilerini minimumda tutmak için gerekli tedbirleri aldıklarını vurgulayan Nebati “Haksız fiyat belirleyen işletmelere cezai müeyyideler uygulayacağız” dedi.