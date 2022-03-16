Türkiye Gazetesi

Para ve altın piyasalarında bugün gözler, Fed faiz kararına ve Rusya-Ukrayna görüşmelerine kilitlendi. Rusya-Ukrayna arasındaki müzakereler altın ve dolarda hissedilir düşüşlere neden oldu. Ancak piyasalarda Fed’in faiz arttırma beklentisi doları tetikliyor. Euro yükselişini devam ettirirken kripto paralar ise güne artışla başladı. Piyasalar, "Fed'in faiz kararından sonra dolar, altın ve petrol fiyatları ne olacak?" sorusuna cevap arıyor. Ekonomist İslam Memiş, kritik gelişmelerin yaşanacağı bu hafta için yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu.

PİYASAKİ BELİRSİZLİK ORTADAN KALKIYOR

Son iki haftada piyasalarda agresif yükselişler görüldüğünü belirten Memiş, son günlerde yaşanan düşüşlerin nedenlerini şöyle açıkladı: “Birinci nedeni Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelerden pozitif haberler gelmesi. Diğeri ise Fed’in faiz artırım sürecine girmesidir. Piyasalarda belirsizlik vardı ancak fotoğraf netleşmeye başladı. Bugün Amerikan Merkez Bankası (Fed), yarın ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı var.”

GRAM ALTIN VE DOLAR DÜŞECEK

Memiş, gram altının 900 TL üstünde ve doların ise 14.70 TL üzerinde tutunamayacağının altını çizerek en fazla değer kaybeden enstrümanları ise şöyle sıraladı: “Euro/dolar paritesi, Sterlin/dolar paritesi ve kripto paralar. Ancak buralarda ciddi değer kayıpları oluştuğu için bu enstrümanlarda artık değer artışları kısa vadede görebiliriz.” Memiş, "Önceki gün sert düşüşler yaşandı. Gram altında 900 liranın üzerinde alım yapılmaması konusunda uyarılarım vardı. Sabredip bekleyenlere ne mutlu, alanlara ise geçmiş olsun' dedi.

DIŞ POLİTİKADA SEYİR PİYASAYA OLUMLU YANSIYACAK

Memiş, Türkiye’nin son zamanlarda yürüttüğü dış politikanın artılarının mutlaka piyasalara yansıyacağını söyledi. Memiş, “Dolar 17 TL, 18 TL olacak söylemelerine katılmıyorum” diyen Memiş, aksine emtia fiyatlarında ve döviz kurlarında düşüşler yaşanacağını kaydetti. Memiş, Fed’in 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesi durumunda yarın sabah olası piyasaları şöyle özetledi:

ENFLASYONLA MÜCADELE KOLAY OLMAYACAK

“Fed üç yıl önceki politikalara geri dönecek. Yani söylemlerle piyasaları baskılamaya devam eden bir Fed karşımızda. Fed’den bu akşam şahin tonda, enflasyon yükseliyor ama biz buradayız, tarzında açıklamalar gelecek. Tüm bunların sonucunda yine de enflasyonla mücadele çok kolay olmayacak. Dolar tarafında yatırımcıların çok beklentiye girmemelerini tavsiye ederim. Bugün ve yarın bir kumar tezgahı var. Al sat yapmak riskli. Yatırımcılar bugün ve yarın yüksek beklentilerle işlem yapmasınlar.”

UN VE EKMEK MANİPÜLASYONLARINA DİKKAT

Türkiye’nin kabuk değiştirme sürecinde geçtiğini belirten Memiş, önümüzdeki aylarda ciddi ticari anlaşmaların meydana geleceğini söyleyerek “Piyasalar dış diplomasideki başarının ekonomiye yansımalarını bekliyor. Bu, oluşacak” ifadelerini kullandı. Sosyal medyada algı operasyonlarının bitmeyeceğinin altını çizen Memiş, yağ operasyonundan sonra un ve ekmek manipülasyonları konusunda vatandaşları uyardı.

Fiyatlar yükseldi... Altın kaplama bileziğe ilgi arttı Rusya ve Ukrayna savaşının da etkisiyle altın fiyatlarının yükselmesi, vatandaşların altın kaplama metal ziynet eşyalarına yönelmesine neden oldu.