Türkiye Gazetesi

EPDK, akaryakıt sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda sektörün sorunları dinlenerek, çözüm önerileri ele alındı. Toplantı sonrası, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan önemli bir açıklama geldi. Yılmaz, "Akaryakıt fiyatları serbest piyasa koşullarında oluşmaktadır. Bu oluşumda en önemli pay; petrol fiyatları ve dövizdeki hareketlerdir. Dağıtıcı+bayi marjlarında formülasyona aykırı hareketlerin tespit edilmesi halinde tüketicilerin mağdur edilmesinin engellenmesi için EPDK’nın tavan fiyat uygulama yetkisi kanunen bulunmaktadır" açıklamasında bulundu.



EPDK'nın kanunen tavan fiyat uygulama yetkisi olduğu hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

''Ancak dağıtıcı-bayi marjlarında formülasyona aykırı hareketlerin tespit edilmesi halinde tüketicilerin mağdur edilmesinin engellenmesi için EPDK’nın tavan fiyat uygulama yetkisi kanunen bulunmaktadır.Gün gün, bayi bayi akaryakıt fiyatlarına ise kurumumuz internet sitesinden ulaşmak mümkündür.

Bugünkü toplantıda EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt sektörünün serbest ve rekabetçi yapısının korunmasının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun önceliği olduğunu vurgulamış, dağıtıcı-bayi arasındaki marj bölüşümü sorununun taraflar arasında adil bir şekilde çözülmesi gerektiğinin altını çizmiştir.

Kamuoyumuz bilmelidir ki halen akaryakıt fiyatları içerisindeki dağıtıcı ve bayi marjları makul bir seviyededir. Bu tutarlar iddia edildiği gibi bayilerin iflasına ve kapanmasına sebep olacak hatta ülkemizi akaryakıt sıkıntısına sokacak düzeyde kesinlikle değildir. İçinden geçtiğimiz süreçte büyük bir kar beklentisi içine girmek de sektörümüz için gerçekçi bir yaklaşım olarak görülmemelidir.''

Yapılan açıklamada makul olmayan kar artışlarının tespit edildiğinde “tavan fiyat” uygulamasının yeniden gündeme gelebileceği belirtilerek, ''Bugünkü toplantıda fiyat oluşumlarında bayi ve dağıtıcı oranlarına ilişkin son verileri de değerlendiren Yılmaz; petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen satış fiyatlarında makul olmayan kar artışları tespit etmeleri halinde “tavan fiyat” uygulamasının yeniden gündeme gelebileceğini hatırlatmıştır'' denildi.

Dağıtıcıların, marj bölüşümünde “paylaşım kültürüne uygun biçimde” mevki dezavantajı olan ve düşük tonajlı bayilere destek olması gerektiği vurgulanan açıklamada, ''Bu arada TTS kapsamındaki tüketicilere, kamu araçlarına hatta ambulanslara bazı bayiler tarafından akaryakıt verilmek istenmediğine dair şikayetler kurumumuza ulaşmıştır. Söz konusu bayilerle ilgili gerekli inceleme başlatılmış olup tüketiciyi mağdur eden bayiler ağır yaptırımla karşılaşacaktır'' ifadeleri kullanıldı.





EPGİS hakkında suç duyurusu: Artık zamları duyurmayacak Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) hakkında açılan suç duyurusu sebebi ile artık akaryakıta gelen zamları duyurmayacağını açıkladı.



Motorine beklenen indirim geldi! EPGİS gizlice duyurdu: Benzine indirim geldi mi? Rusya ile Ukrayna arasında atılan diplomasi adımları brent petrolün çekilmesine neden oldu. Özellikle Ukrayna halkının ülkelerini terk etmesi ve iki ülke arasında anlaşma sinyalleri ile brent petrol 100 dolara kadar çekildi. Brent petroldeki bu düşüşle piyasalarda indirim beklentisi oluşmuştu. İndirim beklentilerine cevap geldi. . Buna göre 15 Mart itibarıyla motorin fiyatı için 2,38 TL indirim yapıldı. Daha önce indirim ve zam kararlarını sosyal medya hesabından bildiren EPGİS bu kez açıklama yapmadı.