Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı atlını da vurdu. Altın fiyatları, küresel riskler sebebiyle 18 ayın zirvesini gördü. Gram altın 1000 TL seviyelerine kadar ulaştı. 2 bin doların üzerine çıkan ons altın Antalya'da Rus ve Ukrayna tarafları arasında geçen müzakerelerdeki pozitif mesajlarla gevşedi. 2 bin 70 doları gören altın şu sıralar bin 920 seviyelerinde seyrediyor.

Altının daha da düşüp düşmeyeceği ise merak konusu. Amerikan Merkez Bankası (FED) bugün faiz kararını açıklayacak. Fed’in faiz artırımı yönünde olacak karar sonrası Kapalıçarşı esnafı altının bin 850 seviyelerine gerileyeceğini söyledi.

YIL SONU TAHMİNİ

Esnaflardan Atilla Saraç "Ons altın bildiğimiz üzere 2 bin 70 dolarlara çıkmıştı. Bu savaşın risklerinin satın almasından kaynaklıydı. Fed bu veriler doğrultusunda erkene alarak faizleri yükselteceğini belirtti. Bu da yatırımcıyı dolara doğru çekecektir. Bu yüzden de altında biraz daha gerileme bekliyoruz. Bu hiçbir zaman yüksek ve hızlı bir gerileme olmayacaktır. Ons altın fiyatının bin 850 dolarlara kadar gerileyebileceğini düşünüyorum. Daha aşağısı olması için savaşın ve ekonomik sıkıntıların geçmesi gerekiyor. Vatandaş paniğe kapılmasın altın her zaman güvenli limandır. Altının TL bazında yılsonunda 1100 TL olacağını düşünüyorum’’ şeklinde konuştu.

Gram altın şu sıralar 900 TL, çeyrek altın ise 1.464 TL'den işlem görüyor.