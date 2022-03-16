Türkiye Gazetesi

İstanbul'a kar yeniden geliyor, Meteoroloji günlerdir uyarılarını yapıyordu konu ile ilgili olarak THY de bir karar aldı. Önümüzdeki günlerde beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı bazı uçak seferleri iptal edildi.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "18 Mart tarihinde İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 57 seferimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, 0850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler."



CUMA GÜNÜ KAR GELİYOR

İstanbul'da yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, Cuma gününden itibaren il genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarının önümüzdeki hafta başına kadar aralıklarla yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise Cuma gününden itibaren hissedilir derecede düşerek bir haftalık periyotta mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji gün gün açıkladı! İstanbul ve çok sayıda ile kar uyarısı Meteorolojinin yayınladığı haftalık haritaya göre Cuma gününden itibaren İstanbul'da kar yağışı tekrar etkili olmaya başlayacak. Kar yağışının 4 gün boyunca etkili olması bekleniyor. Kar yağışı ülkenin büyük bir bölümünde etkili olacak.

Meteoroloji'den bir kar uyarısı daha geldi! 4 gün sürecek Türkiye'yi 4 gündür Aybar kar fırtınasının etkisi altındaydı. Yağışlar azaldı. Havaların ısınması beklenirken meteoroloji uzmanı Türkiye'ye yeni bir soğuk hava dalgasının gelebileceğini ve 4 gün sürebileceğini söyledi.