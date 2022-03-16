Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını sonrası altüst olan küresel ekonomi bu defa Rusya-Ukrayna savaşıyla zorlu bir viraja girdi. Ülkelerin art arda açıkladığı yaptırım kararları sonrası brent petrol fiyatı 139 dolara kadar ulaştı. Bu gelişmelerin akabinde Avrupa'da akaryakıt krizi başlarken, İngiltere’de akaryakıt fiyatları bir kez daha rekor kırdı.

BENZİN LİTRE BAŞINA 1,64 STERLİN OLDU

İngiliz Otomobil Derneği'nden (RAC) yapılan açıklamada, ülkede ortalama benzin pompa fiyatının litre başına 1,64 sterlin, dizel fiyatının ise litre başına 1,76 sterlini aşarak tüm zamanların rekor seviyelerine ulaştığı bildirildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan RAC Akaryakıt Piyasası Sözcüsü Simon Williamson, “Perakendecilerin bir sonraki satın alımda toptan yakıt fiyatlarındaki son indirimleri sürücülere aktarmaya başlayacağı konusunda umutluyuz.” ifadesini kullandı.

Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik peş peşe yeni ve kapsamlı yaptırım kararlarını açıklamasının ardından geçen hafta brent petrolün varil fiyatı 139 dolara kadar ulaşarak son 14 yılın en yüksek seviyesini görmüştü.

Dün 105,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,91 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,31 artışla 102,22 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 98,25 dolardan alıcı buldu.

İngiltere'de akaryakıt fiyatları zirvede İngiltere'de akaryakıt fiyatları, ortalama benzin pompa fiyatının litre başına 1.47 sterline, dizel benzinin ise 1.51 sterline ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesina çıktı.

Kazakistan'da akaryakıt zammı halkı sokağa döktü: Hükümet istifa etmek zorunda kaldı Kazakistan’da LPG’ye yapılan zamlar halkı isyan ettirdi. Bir anda LPG fiyatlarının armasıyla birlikte birçok kentte protestolar başladı. Halk sokağa dökülerek yapılan zamları protesto ederken, polis ekipleri göstericilere biber gazı ile sert bir şekilde müdahale etti. Protestoların alevlenmesiyle Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümet, istifa etti.