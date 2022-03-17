Türkiye Gazetesi

Petrol fiyatlarının 133 dolardan 97 dolara kadar çekilmesiyle motorin ve benzin fiyatı için peş peşe indirim geldi. Geçtiğimiz gün motorine 2,38 TL indirimin ardından dün 93 kuruş indirim gelmişti. Aynı gün benzin fiyatı ise 1,76 TL ucuzladı. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre bugünden geçerli olmak üzere motorine 1 TL, benzin fiyatına 62 kuruş daha indirim bekleniyor. Böylece üç gün içerisinde sadece motorine gelen indirim miktarı 4 lirayı aştı.

Öte yandan EPDK akaryakıt için harekete geçti. Yapılan toplantıda kredi kartı komisyonlarından rahatsız olan akaryakıt bayilerinin, nakit ve kredi kartı ile satışlar için farklı fiyat uygulanması önerisini gündeme getireceği öğrenildi. Bayiler, bu kapsamda nakitle yakıt alımının daha ucuz yapılabileceği bir formülü gündeme taşıyacak. Bayi kârlarının dağıtımcılarla yarı yarıya paylaşıldığına dikkat çeken bayi temsilcileri, kredi kartı komisyonlarının da dağıtıcılarla eşit şekilde paylaşılmasını talep edecek.

Benzin ve motorine indirim geliyor (17 mart benzin indirimi) Benzin ve motorin fiyatlarında düşüş devam ediyor. Gelen indirimlere bir yenisi daha eklenecek. Yarından 17 Mart 2022'den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 62 kuruş, motorinde 1 TL indirim bekleniyor.

Motorin ve benzine peş peşe indirim geldi Petrol fiyatlarındaki sert düşüşten dolayı motorin ve benzine peşe peşe indirimler geldi. Akaryakıt fiyatları geriliyor. Geçtiğimiz günde motorin tarafında 2,38 TL indirim yaşanmıştı. Bugün de akaryakıt firmaları internet sitesinde benzin ve motorin fiyatları için güncelleme yaptı. Buna göre, motorin fiyatları için 93 kuruş, benzin fiyatı ise 1,76 TL yeni indirim yapıldı.