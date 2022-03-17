Türkiye Gazetesi

Bakanlık yeni proje ile akıllı şamandıra sistemi sayesinde denizde anlık klorofil değerleri, oksijen oranı, bulanıklık ve su kalitesi 7/24 izlenecek. Tekne ve yatların denize demir ve çapa atmalarına engel olmak amacıyla; koy toprağına yeterli sayıda mapalar yerleştirilecek, deniz tabanına tonozlar konulacak, şamandıralar bu tonozlara bağlanacak, teknelerin kıyılardaki ağaçlara halat bağlaması önlenecek, atık alım teknelerinin sayı ve kapasitesi artırılacak. Takip sistemi ile denizlere atık bırakılması önlenecek. Bölgeye giren tekne sahipleri için ücretsiz mobil uygulama devreye alınacak. Bu uygulamada "acil durum butonu" ile kullanıcıların koylardaki yangın, kaza, arıza gibi olayları haber vermesi hızlanacak. Bakanlık projenin ilk adımını atarak projenin ilk adım ihalesini gerçekleştirdi. Buna göre İnceburun, Osmanağa, Günlük ve Boynuzbükü Koylarında tekne bağlama amaçlı 99 adet mapa ve 59 adet şamandıra sistemi kurulacak.

Çevre Bakanı duyurdu: Kentsel dönüşüme dahil olmayan bina kalmayacak Çevre Bakanı Murat Kurum, yayınladığı bir video mesajda 2035 yılına kadar kentsel dönüşüm projesine dahil olmamış hiçbir binanın kalmayacağını belirterek, konutları en sağlam ve güvenli şekilde inşa ettiklerini dile getirdi.