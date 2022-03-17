Türkiye Gazetesi

Fed, dün akşam 3 yılın ardından faiz artırımına gitti. Politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0.25-0.50 aralığında çekti. Fed Başkanı Jerome Powell ise yaptığı açıklamada faiz artırımlarının sürmesinin uygun olduğunu ifade etti.

25 baz puanlık faiz artırımı piyasanın beklentisine paralel olarak yapıldı. Dolar dün karar öncesinde 14.67 liradan işlem görüyordu.

DOLAR NE KADAR?

Dolar yeni güne ise 14.63 liradan başladı.

Fed'in ardından bugün gözler saat 14.00'da TCMB'nin açıklayacağı faiz kararında olacak.

FED, faiz kararını açıkladı Fed politika faizini 25 puan artırarak yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti. ABD Merkez Bankası (Fed), en son 2018 yılında faiz artırımına gitmişti.

Ömer Faruk Bingöl'den çarpıcı analiz! Fed ile Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Dolar ve Altını Nasıl Etkiler? Fed ile Merkez Bankası'nın faiz kararının dolar ve altını nasıl etkileyecğine yönelik çarpıcı analizler yapan Gazetemiz ekonomi editörü Ömer Faruk Bingöl, Petrol ile doların önlenemez yükselişini son iki yıldan çarpıcı örnekle açıkladı.