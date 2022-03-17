Türkiye Gazetesi

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, bir televizyon programında gündemdeki ‘asgari ücrete yılda 2 kez zam’ tartışmalarını değerlendirdi. Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu daha önce ifade ettiğini belirterek bunun mümkün olduğunu söyledi.

AK PARTİLİ ÖZKAN’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Asgari ücret 2022 yılında yüzde 50.54 oranında zamlanarak net 4 bin 253'ye çıktı. 2022 yılı asgari ücretin brütü ise 5 bin 4 TL oldu. Ancak yükselen enflasyon karşısında asgari ücrete ikinci zam tartışması gündemdeki yerini almıştı. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TVNET’te yayınlanan Sert Sorular programında asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan

ASGARİ ÜCRETE YILDA 2 KEZ ZAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bunu daha önce ifade ettiğini ve bunun mümkün olduğunu vurgulayan Özkan, ‘asgari ücrete yılda iki kez zam yapılma olasılığının olup olmadığı’ sorusuna şu anda mevzuat gereği asgari ücrete zammın yılda bir kez yapıldığını, bunu değiştirmenin mümkün olduğunu belirterek “Bu CHP'nin aklına gelmez, bizim aklımızda var. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz" cevabını verdi.

“VATANDAŞI ENFLASYONA EZDİRMECEĞİZ”

Mevzuat gereği asgari ücrete yılda bir kez zam yapıldığını ama bunu değiştirmenin mümkün olduğunu belirten Özkan, “Biz parlamentoda her zaman milletimizim menfaati ne gerektiriyorsa bunu her zaman yaparız" dedi. Asgari ücretli vatandaşın maliyetlere ve enflasyona karşı ezdirilmeyeceğinin altını çizen Özkan, “Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Maliyet artışı mı var? O zaman vatandaşımızın gelirinde de artışı sağlayacak tedbir ve kararları alacağız” ifadelerini kullandı.

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