Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Avrupa Komisyonu tarafından 430 milyon euro fon tahsis edilen IPARD-3 Programı'nda, ulusal katkının da eklenmesiyle faydalanıcılara proje karşılığı dağıtılacak hibe tutarının yaklaşık 555 milyon euro olacağını belirterek, "Toplamda ekonomiye kazandırılacak olan yatırım tutarının 1 milyar avroyu geçmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

SÜT, KIRMIZI ET, KANATLI ET, YUMURTA ÜRETİMİNE DESTEK

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada da programın 42 ilde uygulanacağı bilgisi verildi.

Açıklamada, "IPARD-3 Programı kapsamında, Tarım İşletmelerinin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar: Süt, kırmızı et, kanatlı et yetiştiriciliği ve yumurta tavukçuluğuna destek verilecek.

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasına Yönelik Yatırımlar: Süt işleme, peynir altı suyu, süt toplama merkezleri, likit yumurta, et işleme, kesimhane, kombinalar, meyve-sebze depolama, su ürünleri işleme ve depolama gibi alt sektörlere destek verilecek.

Yerel Kalkınma Stratejilerinin Geliştirilmesi–LEADER Yaklaşımı: Kırsal alanlarda kurulan yerel eylem grupları ile kırsal bölgelerin kalkınmasına yönelik projeler desteklenecek. Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları: Yol, köprü, atık yönetimi, su yönetimi, bilgi-iletişim teknolojileri, yenilenebilir enerji yatırımları konularında yerel yönetimler desteklenecek.

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme: Bitkisel üretim, arıcılık, katma değerli ürünler, el sanatları, kırsal turizm, makine parkları ve yenilenebilir enerji tesisleri yalnızca kırsal alanlarda olmak koşuluyla desteklenecek. Danışmanlık Hizmetleri: Bu hizmetler kırsal alanda faaliyet gösteren tarımsal işletmeler ve çiftçilere yönelik danışmanlık hizmetlerinin tasarlanması ve bunların finanse edilmesinde kullanılacak." ifadeleri kullanıldı.

Program, çerçeve, sektörel ve finansal anlaşmaların imzalanmasıyla 2022 yılının son çeyreğinde uygulanmaya başlanacak.

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