Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Bankası FED, 25 baz puanlık faiz artırımına gitme kararı aldı. FED'in bu yıl içinde altı kez daha faiz artırımı yapabileceği ve faiz oranını yıl sonuna kadar yüzde 1,875'e yükselteceği tahmin ediliyor. FED'den kendi beklentisi doğrultusunda bir karar çıktığını belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kararı ve piyasalardaki son durumu yorumladı.

"GENEL BEKLENTİ BU YÖNDEYDİ"

Memiş, "Son 3 aydır küresel piyasaların odaklandığı FED, dün akşam saat 21'de faiz kararını açıkladı ve 3 yıl aradan sonra tekrar faiz artırımına gitti. Piyasaların genel beklentisi doğrultusunda 25 baz puanlık bir faiz artırımı yaptı, genel beklenti bu yöndeydi. Ancak 50 baz puan yapabileceğine dair de endişeler oldukça fazlaydı. Neden? Çünkü Amerika'da yüzde 7,9 seviyesine yükselen bir enflasyon var" dedi.

"ENFLASYONLA MÜCADELE KOLAY OLMAYACAK"

"Enflasyon karşısında Amerikası, Avrupası, Asyası, Türkiyesi hiçbir ülke maalesef mücadele edemiyor" diyen Memiş, "Enflasyonla mücadele kolay olmayacak gibi, bu yılın sonuna kadar da bu rakamsal değerin artacağı artık Merkez Bankaları tarafından yavaş yavaş itiraf edilmeye başlandı. Ama geride bıraktığımız 6 ay boyunca da 'geçici enflasyon' söylemiyle piyasaları adeta oyalayan bir sistem vardı karşımızda ama biz bu sisteme maalesef inanmadık. Eğer bu sistemde, bu yol haritasında enflasyon rakamları düşük kalsaydı biz küresel piyasalardaki büyüme beklentilerini daha fazla görebilirdik ve özellikle bu arz tarafındaki problemlerin ortadan kalkacağını görebilirdik ama çok da kolay bir mücadele olmayacak" ifadelerini kullandı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş

'İSTEDİĞİMİZ ZAMAN İSTEDİĞİMİZ HAMLELERİ YAPARIZ' MESAJI

FED Başkanı Powell'ın faiz kararının ardından yaptığı açıklamalara değinen Memiş, Powell'ın büyüme rakamlarından jeopolitik risklere kadar birçok adımdan bahsettiğini, 7 kez toplantı yapacaklarını açıkladığını ve 'istediğimiz zaman istediğimiz hamleleri yaparız' mesajı verdiğini söyledi. Bu açıklamaların 'önden yüklemeli faiz artırımı bile yapabiliriz' söylemine kadar gittiğini belirten Memiş, "Yani diyor ki 'yarın bugün enflasyon rakamları yükselecek ve yükselmeye devam edecek, biz gerekirse 25 baz puan değil 50 baz puan artırımı, yani 4 kez değil 7 kez faiz artırımı yaparız'. Dün piyasaları söylemle oyalayan bir FED başkanı vardı. Ben bu tarafa dikkat çekmiştim, 25 baz puanlık artırım gelir ama FED 3 yıl öncesine döner, Powell yine piyasaları söylemle oyalamaya devam eder demiştim" değerlendirmesinde bulundu.

'ENFLASYON RAKAMLARI BAĞIRARAK GELİYORDU'

Enflasyonu Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyona yükleyeceklerini önceden söylediğini belirten Memiş, "FED Başkanı Powell dedi ki 'Rusya operasyonu olmasaydı enflasyon bu kadar yükselmeyecekti'. Bütün merkez bankaları enflasyonun karşısına bu jeopolitik riskleri yapıştıracak. 'Savaş çıkmasa artmayacaktı' diyerek bu süreci devam ettirecekler. 3 ay sonra farklı bir bahane olacak ama sonuca bakacaksınız, enflasyon yükselmeye devam edecek. Çünkü koronavirüs sürecinde o kadar çok bol para bastılar ki, o kadar bol likidite vardı ki bu enflasyon rakamları bağırarak geliyordu" dedi.

'YÜKSELİŞLER KALICI OLMAYACAK'

FED'in kararından sonra piyasalarda büyük bir değişim olmadığını, sakin bir piyasa fiyatlaması olduğunu söyleyen Memiş, şöyle dedi: "Her şey beklendiği gibi olduğu için piyasalarda agresif bir fiyatlama olmadı. ONS altın 1895 seviyesine kadar gerilemişti, şimdi 1900 dolar seviyesi üzerine tutunma çabasını sürdürüyor. Yükselişlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Dolar tarafında tekrar düşük rakamlar gördük, çünkü dolar endeksi tekrar 99 seviyesinin aşağısına sarktı.

Dün sosyal medyadan görüşümü paylaştım; TCMB'nin faiz kararı sonrası dolarda yüksek beklentisi olanlar, dolar uçacak, 18 lira-20 lira olacak diyenler yüksek beklenti içine girmesin çünkü ben dolar kurunda da düşüş bekliyorum. Her ne kadar dalgalanma olsa da düşüş olacağını tahmin ediyorum. Bu da ister istemez ONS altın ile dolar/TL kurunda gerilemeye neden olacak, haliyle gram tarafına yansır diye düşünüyorum."

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

"Gram altının fiyatı bugün 912 TL. Bugün için 890-930 aralığını takip ediyor olacağım" diyen Memiş, faiz kararlarının ışığında piyasalarda dalganama olabileceğini, 40 liralık bant aralığının da bundan dolayı olduğunu belirtti. Düşüş öngörüsünün devam ettiğini belirten Memiş, altının 960'dan 890 seviyesine indiğini, 850-900 lira bandından kademeli alımın daha uygun olduğunu düşündüğünü belirtti.

BİTCOİN 50 BİN DOLARA KADAR YÜKSELECEK

Kripto paralarda hızlı yükselişler beklediğini açıklayan Memiş, "34,500-34,700 seviyelerinde 'buralar ucuz' diyordum, şu anda 40,771 dolarda. 44 bin dolara kadar devam edeceğini tahmin ediyorum ama geniş bant aralığını da göz önüne almak lazım. Tekrar 44 bin-45 bin hatta 50 bin dolara kadar yükseleceğini görebiliriz" ifadelerini kullandı.

İslam Memiş gram altında kritik fiyatı açıkladı! İşte göreceği en düşük seviye… Rusya ve Ukrayna arasındaki anlaşma sinyalleri piyasaya yansımış durumda. Piyasalarda yaşanan rahatlama ile petrol fiyatları 100 dolara kadar geriledi. Petrolle beraber altın fiyatlarında da düşüşler yaşandı. Bunun yanında küresel piyasalar Fed’in kritik faiz kararına odaklanmış durumda. Peki altın fiyatları düştü mü? Fed’in kararı altın fiyatlarını nasıl etkiler? Altın fiyatlarında son durum ne? Piyasa uzmanı İslam Memiş bugün altın ve gümüş almanın tam zamanı diyerek, altın ve dolar için kritik rakamlar verdi. İşte İslam Memiş’in altın ve dolar tahmini…