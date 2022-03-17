Türkiye Gazetesi

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, katıldığı televizyon programında akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özkan, hükümetin neden fiyatlara müdahale etmediği eleştirilerini cevaplayarak “Akaryakıtta fiyatlar hızla artarken, neden kuruş kuruş iniyor, devlet buna müdahale etmiyor mu?” sorusuna, hükümetin petrol ve mazot fiyatlarına dahlinin söz konusu olmadığını belirterek “Bir usulsüzlük olursa, EPDK'nın yaptırım yetkisi var." diyerek cevap verdi. Türkiye’de akaryakıt fiyatlarındaki verginin neredeyse sıfırlandığını belirten Özkan, akaryakıtın Avrupa’da 2,2-2,4 Euro arasında Türkiye’de ise 1,2-1,3 Euro'ya satıldığını söyledi.

“TÜRKİYE BU SÜRECİ EN BAŞARILI YÖNETEN ÜLKE”

Küresel piyasalarda yaşanan fiyat artışlarının değerlendirilmesi gerektiğini belirten Özkan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Sadece Türkiye üzerinde midir bu artışlar? En önemli soru bu. Vatandaşlarımızın çektiği sıkıntılarda, emtia fiyatlarındaki artış, bölgesel riskleri küresel ısınmaya bağlı birçok etken var” diyerek Türkiye’nin bu süreci en başarılı yöneten ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan

PETROL FİYATLARINDA HÜKÜMET SÖZ SAHİBİ DEĞİL

Brent petroldeki yükselişe dikkat çeken Özkan, “2 çıktıysa 2 indi ancak mazot ve petrol fiyatlarında hükümetin dahili söz konusu değil” dedi. Özkan, fiyatlarda olası usulsüzlük durumunda ise Türkiye’deki fiyatlar artışlara paralel olarak belirlenmezse Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yaptırım yetkisinin bulunduğunu kaydetti.

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ VERGİYİ SIFIRLADIK

Akaryakıtta vergi oranının şu anda neredeyse sıfırlandığını belirten Özkan, petrol fiyatlarının dolar üzerinden belirlendiğini belirterek “Fiyatını ister TL'ye ister Euro'ya çevirelim. Avrupa'da uluslararası borsalarda belirlenen fiyatlarla farklı ülkelerden petrol alıyoruz. Türkiye'de 1,5-1,6 euro iken varil fiyatı, 2,2-2,4 eurolara kadar çıktı. Demek oluyor ki Türkiye bu noktada 1,2-1,3 euroya mazot satıyorsa aradaki fark Avrupa'daki vergilerdir. Biz bu vergileri sıfırladık." diye konuştu. Öte yandan petrol fiyatlarının 133 dolardan 97 dolara kadar gerilemesinin ardından motorin ve benzin fiyatı için peş peşe indirim geldi. Motorin ve benzin fiyatlarına daha önce gelen iki indirimin ardından bir yenisi daha eklendi. Buna göre benzin fiyatı 17 Mart itibarıyla motorin 1 lira 1 kuruş, benzin ise 0,62 kuruş ucuzladı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İndirimin ardından İstanbul’da 19,67 TL olan motorinin litre fiyatı 18,66 TL’ye indi. Ankara’da ise 19,78 lira olan motorin 18,77 liraya düştü. İzmir’de ise 19,79 TL olan motorin fiyatı 18,78 TL’ye düştü. Benzin fiyatları ise İstanbul’da 18,63’ten 18,01’e, Ankara’da 18,72’den 18,10’a, İzmir’de ise 18,71’den 18,12’ye geriledi.

EPDK'dan 'petrol stoku' kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu`ndan (EPDK), akaryakıt dağıtıcılarının zorunlu petrol stokunun, 14-31 Mart arasında %7, 1-12 Nisan arasında %6`sına denk gelen miktarının piyasa faaliyetlerine konu edilebilmesine karar verildiğini açıkladı.