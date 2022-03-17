Türkiye Gazetesi

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) ve Avrupa Sigorta ve Emeklilik Otoritesi (EIOPA), yaptıkları ortak açıklamada, tüketicileri kripto varlıkların riskleri konusunda uyardı.

Açıklamada, "Tüketiciler, bu varlıkları satın alırlarsa yatırdıkları tüm paraları kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kalırlar" denildi.

Bu varlıkların çoğunun özel tüketiciler için bir yatırım, bir ödeme veya takas aracı olarak uygun olmadığı belirtilen açıklamada, "Tüketiciler, sosyal medya ve etkileyici kişiler (fenomenler) aracılığıyla dahil olmak üzere yanıltıcı reklamların risklerine karşı uyanık olmalı. Özellikle vadedilen hızlı veya yüksek getirilere karşı dikkatli olmalı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tüketicilerin "bazı kripto varlıkları üretmek için enerji tüketiminin yüksek olduğu ve bunun çevresel etkisinin de farkında olması" gerektiği aktarıldı.

Kripto varlıkları, ilgili ürün ve hizmetlerin genellikle mevcut AB finansal hizmet kuralları kapsamındaki korumanın dışında kaldığı belirtilen açıklamada, tüketicilerin bu konuda kendilerine sunulanların korumasız olduğunun farkında olması gerektiği kaydedildi.

Fed’in faiz kararı sonrası kripto paralarda yükseliş! 17 Mart Bitcoin ne kadar oldu? ABD Merkez Bankası Fed, enflasyonun yükselmesini önlemek için faiz artırım hamlesinde bulundu. Fed’in bu hamlesi ile kripto paralarda yükseliş hareketleri görüldü. Aynı zamanda Fed’in bu hamlesiyle yatırımcıların öngörüleri netleşti. Lider kripto para birimi olan Bitcoin, Fed’in hamlesiyle yüzde 5 değer kazanarak 41 bin doların üzerine kadar çıktı. En büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum ise yüzde 6 değer kazanarak 2 bin 700 dolar seviyesine kadar tırmandı. Peki kripto paralarda son durum ne? İşte kripto para piyasalarında son durum...

AB’den kripto para düzenlemesi: Yasaklanabilecek AB Parlamentosu, Bitcoin ve Ethereum’u yasaklamayı kolaylaştıracak düzenlemeyi bugün oylamaya sunuyor. Eğer teklif yasalaşırsa AB çevresel sürdürülebilirlik kriterlerini uymayan kripto varlıkların kullanımını frenleyerek yasaklayabilecek.