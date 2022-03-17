Türkiye Gazetesi

Kar kapıda, Meteoroloji günler öncesinden uyarışarını peş peşe yaptı. Cuma günü başlayacak olan karın cumartesi etkisini artıracağı ve olan yağışın pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor. Bu haberlerin İstanbul'da üzerine bir çok uçak seferi iptal oldu. Kar yağışından hava trafiği de olumsuz etkilendi. Türk Hava Yolları (THY), Twitter hesabından beklenen yağışla ilgili açıklama yaptı.

Buna göre, THY'nin 18-19 Mart'ta yapılması planlanan İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı ve kalkışlı bazı uçuşları iptal edildi.

Açıklamada şöyle denildi: "Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler."