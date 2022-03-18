Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu ile yurtdışına çıkış yapan yolculardan tahsil edilen ve çıkış başına 50 lira olan Yurt Dışı Çıkış Harcı 150 lira oldu.

Resmi Gazete’deki kararda şu ifadeler kullanıldı:

8/3/2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde yer alan harç tutarı 150 Türk Lirası olarak yeniden belirlenmiştir.

2022 ehliyet harçları belli oldu Sürücü adaylarının ehliyetlerini alabilmeleri için ödemeleri gereken ehliyet harçları belli oldu. Vergi ücretleri 1 Ocak 2022’den itibaren yüzde 36,2 oranında arttırıldı.