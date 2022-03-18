Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu ile yurtdışına çıkış yapan yolculardan tahsil edilen ve çıkış başına 50 lira olan Yurt Dışı Çıkış Harcı 150 lira oldu.
Resmi Gazete’deki kararda şu ifadeler kullanıldı:
8/3/2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde yer alan harç tutarı 150 Türk Lirası olarak yeniden belirlenmiştir.
2022 ehliyet harçları belli oldu Sürücü adaylarının ehliyetlerini alabilmeleri için ödemeleri gereken ehliyet harçları belli oldu. Vergi ücretleri 1 Ocak 2022’den itibaren yüzde 36,2 oranında arttırıldı.