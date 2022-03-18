Türkiye Gazetesi

Mubadala Investment Company’nin liderlik ettiği son yatırım turunda Abu Dhabi Growth Fund (ADG), Alpha Wave Global, Sequoia Capital ve Tiger Global Getir’in yatırımcıları arasında yer aldı. Geçen yıl mart ayında unicorn unvanını alan Getir, bir yıl gibi kısa sürede ulaştığı değerleme ile 10 milyar dolar barajını aşarak hızlı market ürünleri teslimatı sektöründe Avrupa’nın ilk decacorn’u oldu. Getir'in dünya unicorn sıralamasında 36. Avrupa'da ise 4. sırada yer aldığını belirten Getir Kurucusu Nazım Salur, "Getir’in decacorn olması, Türkiye girişimcilik ekosisteminin neleri başarabileceğini gösteriyor. Yeni kaynak ile hem Türkiye’de hem de yurt dışında büyemeye devam edeceğiz" dedi. İndirilme sayısı 40 milyona yaklaşan Getir, bugün itibarıyla 3 kıtada, 9 ülkede , 48 şehirde 1.100’den fazla deposuyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Getir, Londra'yı götürüyor Getir Kurucusu Nazım Salur, Londra’da geçen yıl ocak ayı sonunda hizmete başladıklarını belirterek, “Orada 6 tane rakip vardı. Şu an biz 6 rakibin toplamının iki katı iş yapıyoruz. Daha bir sene de dolmadı” dedi.