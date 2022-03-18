Türkiye Gazetesi

Dolarda sakin seyir sürüyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 14,70 seviyesinde bulunan dolar/TL bugün de 14,71-72 seviyelerinde bulunuyor.

Piyasaların odaklandığı ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler doğrultusunda faiz oranlarında 25 baz puan artışa gitti ve yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.

TCMB ise yılın üçüncü toplantısında faiz değişikliğine gitmeyrek yüzde 14 olan politika faizi sabit bıraktı.

Piyasalarda Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları ve Dünya genelinde Covid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. ,

'YÜKSELİŞLER KALICI OLMAYACAK'

FED'in kararından sonra piyasalarda büyük bir değişim olmadığını, sakin bir piyasa fiyatlaması olduğunu söyleyen Memiş, şöyle dedi: "Her şey beklendiği gibi olduğu için piyasalarda agresif bir fiyatlama olmadı. ONS altın 1895 seviyesine kadar gerilemişti, şimdi 1900 dolar seviyesi üzerine tutunma çabasını sürdürüyor. Yükselişlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Dolar tarafında tekrar düşük rakamlar gördük, çünkü dolar endeksi tekrar 99 seviyesinin aşağısına sarktı.

Dün sosyal medyadan görüşümü paylaştım; TCMB'nin faiz kararı sonrası dolarda yüksek beklentisi olanlar, dolar uçacak, 18 lira-20 lira olacak diyenler yüksek beklenti içine girmesin çünkü ben dolar kurunda da düşüş bekliyorum. Her ne kadar dalgalanma olsa da düşüş olacağını tahmin ediyorum. Bu da ister istemez ONS altın ile dolar/TL kurunda gerilemeye neden olacak, haliyle gram tarafına yansır diye düşünüyorum."

Merkez Bankası’nın faiz kararından sonra piyasalarda son durum! Altın ve dolar ne kadar oldu? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Piyasaların merakla beklediği karar sonrası gözler dolar ve altına çevrildi. Yatırımcılar tarafından ise “TCMB faiz kararı sonrası dolar-euro kaç TL? 17 Mart 2022 dolar kuru en son ne kadar oldu? Altında son durum ne?” soruları sorulmaya başlandı. İşte Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası dolar ve altında son durum…

Fed sonrası dolarda son durum Fed'in 3 yılın ardından gelen faiz artırımı sonrası dolar yeni güne 14.63 liradan başladı