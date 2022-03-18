Türkiye Gazetesi

Brent petrolün 100 dolara kadar gerilemesi piyasalarda indirim beklentisi oluşmuştu. Aynı zamanda petrol fiyatlarındaki gerileme ile benzine gelen 7’nci zam iptal edilmişti. Beklenen indirim haberleri de peş peşe geldi. Gelen son indirimlerle vatandaşlar “Motorin ve benzin fiyatları düşmeye devam edecek mi? 18 Mart 2022 akaryakıt, mazot, motorin, LGP ve benzin fiyatları ne kadar oldu? 1 litre benzin ne kadar?” sorularını sormaya başladı. İşte güncel 18 Mart mazot ve benzin fiyatları…

BENZİN VE MOTORİNE PEŞ PEŞE İNDİRİM

Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşle indirim haberleri gelmeye başladı. 17 Mart 2022 itibariyle benzine 62 kuruş, motorine ise 1 lira indirim geldi. İndirim pompa fiyatlarına yansırken, akaryakıtta 3 gün üst üste fiyat düşüşü gerçekleşmiş oldu. Peki gelen indirimlerle benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

İNDİRİM SONRASI AKARYAKITTA GÜNCEL FİYATLAR NE?

Motorin fiyatları için 2,38 TL indirimin ardından bugün de 0,93 TL, benzin fiyatı içinse 1,76 TL indirim yaşandı. Buna göre akaryakıt firmalarının internet sitesindeki güncel verilere göre ise motorinin litre fiyatı İstanbul'da 19,66 TL’ye Ankara ve İzmir'de 19,81 TL’ye düştü. Benzin litre fiyatı ise İstanbul'da 18,71 TL’ye, İzmir ve Ankara'da 18,81 TL’ye indi.

EPDK BAŞKANINDAN FİYAT AÇIKLAMASI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Yılmaz’ın çağrısı üzerine akaryakıt sektörünün dağıtım ve bayii dernek temsilcilerinin katılımıyla önemli bir toplantı gerçekleştirmişti. Toplantının ardından yapılan açıklamada 'tavan fiyat' uygulamasının yeniden gündeme gelebileceği bildirildi. Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesi ile petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş akaryakıta zam olarak yansımış, EPDK ve Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) arasında tartışmanın fitilini ateşlemişti.

Benzin ve motorine üst üste indirim! 3 günde 4 TL’yi aştı: 17 Mart benzin motorin fiyatları ne kadar oldu? Benzin ve motorin fiyatlarında indirimler peş peşe gelmeye devam ediyor. Brent petrolün 130 dolardan 100 dolara kadar düşmesi benzin ve motorinde indirim beklentisi oluşmuştu. Beklenen indirimler ise peş peşe gelmeye devam ediyor. Akaryakıt firmalarının internet sitelerinde 2,38 TL indirim yapıldığını açıklamıştı. Yapılan indirimin ardından bir indirim daha geldi. Bugün itibariyle benzin fiyatlarına 62 kuruş, motorine ise 1 lira 1 kuruşluk indirim geldi. İndirimler pompaya yansırken, akaryakıtta 3 gün üst üste fiyat düşüşü gerçekleşmiş oldu. Gelen indirimlerle araç sahipleri “17 Mart 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları düştü mü? Benzine yeni indirim geldi mi? 1 litre benzin ne kadar oldu?” sorularını aramaya başladı. İşte Ankara, İzmir ve İstanbul LPG, benzin ve motorin fiyatları...

Benzin zammı ulaşım sektörünü vurdu! Otobüs biletleri uçak biletleriyle yarışıyor Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlik tüm piyasaları olduğu gibi akaryakıt sektörünü de derinden etkiledi. Benzin ve motorine peş peşe gelen zammın ardından otobüs firmaları maliyet artışının çözümünü biletlere zam yapmakta buldu. Seyahat eden vatandaşlar ulaşım maliyetinin artışı konusunda endişe duyuyor.

Benzin ve motorine indirim geliyor (17 mart benzin indirimi) Benzin ve motorin fiyatlarında düşüş devam ediyor. Gelen indirimlere bir yenisi daha eklenecek. Yarından 17 Mart 2022'den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 62 kuruş, motorinde 1 TL indirim bekleniyor.