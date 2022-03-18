Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarındaki hareketlilik günün son gününde devam ediyor. Önce Fed ardından da Merkez Bankası'ndan gelen faiz kararlarının ardından yatay seyreden gram altın an itibarı ile 916 lira seviyelerinden işlem görüyor. Peki gram altın düşecek mi yükselecek mi? Altın alım satım yapmak için doğru zaman mı? Uzmanlara göre, Rusya-Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması durumunda altın fiyatlarında sert düşüş bekleniyor.

"1.868 DOLAR ÜZERİ RUSYA UKRAYNA SAVAŞI FİYATLAMASI"

Sabah'ta yer alan habere göre Altın ve Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen altın fiyatları için 1.868 dolar ve üzerinin Rusya Ukrayna krizi ile geldiğini belirten uzman isim, bu kriz bitmeden buradan aşağı bir düzeyin görülmesi olasılığının düşük olduğunu açıkladı.

Fed faiz kararının piyasalar için önemli olduğuna dikkat çeken Ergezen, "Fed faiz kararı verecek. Piyasa faiz artırımı fiyatlaması yapıyor ve bu zaten fiyatlandı. Fed'in beklentiler doğrultusunda faiz kararı vermesi durumunda altın fiyatları için düşüş sınırlı kalır" dedi.

"RUSYA UKRAYNA SAVAŞI ENFLASYON ENDİŞELERİNİ KÖRÜKLÜYOR"

Rusya Ukrayna haberlerinin altın için belirleyici olacağına dikkat çeken uzman isim, "Rusya Ukrayna krizi küresel düzeyde enflasyon beklentilerini artırdı. Küresel düzeyde artan enflasyon baskısı da altın fiyatları için destek oluyor. Alıcıların büyük bir kısmı enflasyondan korunma güdüsüyle altın alımı yapıyor" diye konuştu.

"RUSYA UKRAYNA ARASINDA ATEŞKES SAĞLANIRSA ALTIN FİYATLARI SERT DÜŞER"

Ergezen, "Rusya Ukrayna Savaşı'nda kalıcı ateşkes ve iyimserlik oluşmadığı sürece spot altın fiyatları için 1.868 dolar bandının daha aşağının olası olduğunu düşünmüyorum. Eğer Mins Anlaşması benzeri bir anlaşma veya ateşkes sağlanırsa altın fiyatları için o zaman sert düşüş görebiliriz" açıklamasında bulundu.

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