Türkiye Gazetesi

Brent petrolün fiyatının düşmesiyle akaryakıt fiyatlarına 3 gün üst süte indirim yapılmıştı. Ancak brent petrol fiyatının tekrardan artmasıyla piyasada zam beklentisi oluşmuş durumda. Peki benzine zam gelecek mi? Motorinde son durum ne? Akaryakıta ne kadar zam geldi? soruları sorulmaya başlandı. Alınana bilgiye göre motorine gece yarısından itibaren zam geliyor. 19 Mart 2022 cumartesi gününden geçerli olmak üzere Motorine 1 lira 96 kuruş zam yapılacak. Motorinin litre fiyatı yeniden 20 liraya çıkacak.

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Motorine gelen zammı sosyal medya hesabından duyuran Dünya yazarı Alaattin Aktaş, yaptığı paylaşımda, "Kötü haber tez duyulurmuş! Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 1 lira 96 kuruş zam gelmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

İNDİRİMLER PEŞ PEŞE GELMİŞTİ

Benzin ve motorine Mart ayı içerisinde gelen zamların ardından, 3 gün üst süte indirim gelmişti. Motorin fiyatları için 15 Mart'ta gelen gelen 2,38 TL indirimin ardından, 16 Mart'ta motorin fiyatları için 93 kuruş, benzin fiyatı ise 1,76 TL yeni indirim yapıldı. 18 Mart'ta ise benzin fiyatlarına 62 kuruş, motorine ise 1 lira 1 kuruşluk indirim geldi.

BENZİN VE MOTORİNİN FİYATI NE KADAR OLDU?

Gelen son zam haberinin ardından kafalarda, “Benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorinin fiyatı ne? 1 litre benzin ne kadar oldu?” sorulmaya başlandı. İşte güncel akaryakıt fiyatları;

17 Mart'ta gelen son indirimle İstanbul'da benzinin litre fiyatı 18 lira 10 Kuruş, motorinin litre fiyatı ise 18 lira 70 Kuruş oldu. Ankara'da benzinin litre fiyatı 18 lira 20 Kuruş, motorinin litre fiyatı ise 18 lira 82 Kuruş, İzmir'de benzinin litre fiyatı 18 lira 21 Kuruş, motorinin litre fiyatı ise 18 lira 82 Kuruş.

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