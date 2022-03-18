Türkiye Gazetesi

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin heyecanla beklediği 3600 ek göstergede detaylar netleşiyor. Maaş ve emeklilik ikramiyelerini belirleyecek olan toplantılardan sonuncusu mayıs ayında gerçekleştirilecek.

Dün gerçekleşen ikinci toplantıda alternatif taslaklar üzerinde müzakereler yapılırken ek göstergeden yararlanacak memur kapsamının geniş tutulması, ek göstergesi olmayan unvanların da kapsama alınması benimsendi. Çalışmaların daha hızlı ilerleyebilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal başkanlığında bir komisyon kuruldu. Komisyon toplantılarına Hazine ve Maliye Bakanlığı , Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Personel ve prensipler Genel Müdürlüğü yetkilileri ile hizmet kollarının başkanları katılacak. Böylece her hizmet kolundaki unvanlar tek tek elden geçirilerek ek gösterge dengesizlikleri ortadan kaldırılacak.

600 PUANLIK ARTIŞ

Sabah’ın haberine göre, bakanlığın yaptığı teknik çalışmalarda alternatif taslaklar hazırlandı. Bu taslaklar paydaşlarla yapılan toplantılarda azaltılarak tek bir metinde toplanacak. Taslaklarda yer alan bilgilere göre, ek gösterge artışı kamuda kapsamlı bir düzenlemeyi beraberinde getirecek. Daire başkanı, genel müdür yardımcısı, müfettiş, uzman, kaymakam gibi kariyer meslek kadrolarında görev yapanların statü farklılıklarını korumak amacıyla ek göstergelerinde 600 puanlık artış yapılacak.

EK GÖSTERGESİ OLMAYAN MEMUR KALMAYACAK

Yapılacak ek gösterge artışlarında hiyerarşi, sorumluluk alanı ve görev dikkate alınacak. Askerler, hakimler ve öğretim üyelerinin ek göstergeleri de taslak metinlerde yer aldı. Bunun dışında ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfı da çalışmalarda gündemde yer alıyor. Böylece kamuda ek göstergesi olmayan memur kalmayacak. Ayrıca bu alandaki tüm dengesizlikler giderilerek ek gösterge sorunu tarihe karışacak.

İKRAMİYELER 50 BİN LİRA ARTACAK

Ek gösterge artışları mevcut maaşları artırırken asıl etkisini emekli maaşlarında ve emekli ikramiyelerinde kendini gösterecek. Burada hizmet yılı ve unvanlara göre maaşlarda 1.300 lirayı geçen artışlar ortaya çıkarken ikramiyelerdeki artış 50 bin lirayı geçecek. Burada bazı mesleklerde 2000 olan ek göstergeler 3000'e ve 2200 ek göstergeler ise 3.600'e çıkartılacak.

TOPLANTILARDA YAPILAN YENİLİKLER

Tüm unvanlar bütüncül anlayışla incelenecek

Ek göstergesiz memur kalmayacak

Hiyerarşi, unvan, sorumluluk görevin önemi belirleyici olacak

Yardımcı hizmetler sınıfı göstergeye kavuşacak

Sağlık ve teknik hizmetler gösterge alacak

Şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak

Kariyer mesleklere 600 puan eklenecek

Üniversite yöneticilerinin ek göstergesi düzenlenecek

Mahalli idare yöneticileri de kapsama alındı

3600 EK GÖSTERGENİN GETİRİLERİ

ÖĞRETMEN, POLİS, DİN GÖREVLİSİ

25 YIL HİZMET

Emekli aylığı 5.242 + 1.157 = 6.399 TL

İkramiye 168.031 + 37.082 = 205.113 TL

30 YIL HİZMET

Emekli aylığı 5.592 + 1.234 = 6.826 TL

Emekli ikramiyesi 201.637 + 44.498 = 246.135 TL

35 YIL HİZMET

Emekli aylığı 5.941 + 1.311 = 7.252 TL

Emekli ikramiyesi 235.243 + 51.915 = 287.158 TL

HEMŞİRE

25 YIL HİZMET

Emekli aylığı 5.095 + 1.304 = 6.399 TL

İkramiye 163.322 + 41.791 = 205.113 TL

30 YIL HİZMET

Emekli aylığı 5.435 + 1.391 = 6.826 TL

İkramiye 195.986 + 50.149 = 246.135 TL

35 YIL HİZMET

Emekli aylığı 5.775 + 1.477 = 7.252 TL

İkramiye 228.651 + 58.507 = 287.158 TL