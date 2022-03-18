Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşının çıkmasıyla başlatılan yaptırımlar, Belçika'da tedarik zincirini vurdu. Rusya ve Ukrayna'nın, "dünyanın en büyük buğday ve yağ üreticileri arasında" bulunması ve mevcut süreçte ithalatların durması, krizin kaynağını oluşturdu. Öyle ki; Belçika yağ, un, tuvalet kağıdı ve konserve gıdaların satışını sınırlandırmak durumunda kaldı.

EN FAZLA 2 LİTRE YAĞ SATIŞI YAPILIYOR

Yerel basındaki habere göre, ülkede yaygın biçimde faaliyet gösteren market zincirleri, talebin aşırı artması nedeniyle çeşitli ürünlerin satışına kısıtlamalar uygulamaya başladı. Ülkenin en büyük market zinciri Colruyt, bugünden itibaren un ve yağ satışına limit getirdi. Bu markette müşteriye en fazla 2 litre sıvı yağ ve 2 kilogram un satışına izin veriliyor.

Ülkede geniş ölçüde faaliyet gösteren Lidl marketleri de yağ ile birlikte konserve sebze ile tuvalet kağıdı gibi ürünlere de kısıtlama getirdi. Söz konusu market, 2 litre sıvı yağ, 2 konserve sebze ve 3 paket tuvalet kağıdı alınmasına izin veriyor.

SAVAŞ TEDARİK ZİNCİRİNİ KIRDI!

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle özellikle yağ ve un gibi ürünlerde tedarik sorunları yaşanmasından endişe ediliyordu. Söz konusu iki ülke, "dünyanın en büyük buğday ve yağ üreticileri arasında" bulunuyordu. Savaş nedeniyle artık söz konusu ülkelerden bu ürünler tedarik edilemiyor.

Belçika'da benzer kısıtlamalar Kovid-19 salgınının başında da yaşanmıştı. Ülkede sıkı biçimde kapanmaların yaşandığı 2020 yılı ilk bahar aylarında marketler, un, makarna ve tuvalet kağıdı gibi ürünlerin satışını uzun süre bir adetle sınırlandırmıştı.

Yağ krizi Avrupa'da: Stoklar tükeniyor, fiyatlar iki katına çıktı Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz Avrupa'da rafları vurdu. Ukrayna'dan yıllık 20 ila 30 bin ton arası ayçiçek yağı alan Almanya'daki marketlerde yağ bulmak zorlaşırken, mevcut fiyatlar da iki katına çıktı. Bazı marketler ise bir ailenin yalnızca 2 kutu yağ almasına izin veriyor.

Ayçiçek yağı krizinde yeni alternatif: Aralarında Türkiye de var Ayçiçek yağı ve buğday krizi, Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki işgal girişimi nedeniyle ithalatçı ülkeleri vurdu. Dünyanın en büyük buğday ihracatçısı olan Rusya ve bu konuda beşinci sırada bulunan Ukrayna'nın savaşı nedeniyle küresel olarak gıda krizi yaşanabileceğini belirten BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Türkiye dahil birçok ülkenin ayçiçek yağına alternatif olarak başka yağlara yönelebileceğini işaret etti.

Yaptırımlar Batı'yı vurdu! Avrupa ülkelerinde ayçiçek yağı krizi başladı Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin 18'inci gününde saldırılar devam ediyor. Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar ise Avrupa'yı vurdu. Ayçicek yağlarını Ukrayna'dan ithal eden Avrupa ülkeleri, krizin eşiğindeler. Almanya ve İspanya'da bulunan süpermarketler müşterilerine yağ kısıtlaması getirdi. Marketlerdeki yağ rafları boşaldı.