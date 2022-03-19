Türkiye Gazetesi

Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ve Brilliant’ın katıldığı basın toplantısı ile ABD’li şirketlerin yatırım planları ve Rusya’daki gelişmeler masaya yatırıldı. Yalçındağ “ABD’nin ambargolar ve yaptırımları, Rusya’nın yanı sıra bölge ülkelerinin ekonomik istikrarını da sekteye uğrattı. Bundan binlerce firma etkilendi. 148 dev firma Rusya’dan temelli çekildi. 174 firma operasyonlarını askıya aldı. 72 firma operasyonlarını azalttı ve 12 firma da hâla orada. Bölgede 5 bin ABD’li şirket yeni merkez arayışına girdi. Bu sayının yüzde 25’inin Türkiye’ye gelmesi için çalışıyoruz” dedi. Myron Brilliant da “Türkiye’nin stratejik önemi ABD açısından kesinlikte göz ardı edilemez. Burada büyük fırsat var. Rusya-Ukrayna krizine bağlı iletişimi sağlamak için Türkiye’deyim. Türkiye’ye ticari bir merkez olarak bakıyoruz. Türkiye, ABD için fırsatlar ülkesi. ABD şirketlerini, Türkiye’ye yatırım yapması konusunda teşvik edebiliriz” diye konuştu.

Türkiye'ye yatırım harekatı! Rusya'dan çekilenler geliyor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Odası arasında mutabakat zaptı imzalandı. Ankara’ya gelen ABD’li iş adamları; sağlık, enerji ve bilişim alanında yatırım için mutabakata vardı.