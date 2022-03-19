Türkiye Gazetesi

Pandemi süreci ve dünya piyasalarında yaşanan gelişmeler sebebiyle üreticilerin süt üretim maliyetleri de artış gösterdi. Bir süredir süt üreticileri, maliyeti karşılayamadıklarından şikâyet ediyordu. Bu konuda dün önemli iki adım atıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticilerin süt üretim maliyetlerinde yaşanan artışlardan etkilenmesini önlemek amacıyla çiğ süt destekleme pirim miktarını 80 kuruş artırarak 1 liraya yükseltti. Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt tavsiye satış fiyatını 8 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere litre başına 4,70 lira olarak duyurmuştu. Bakanlık ise bu fiyatın üzerine litre başına 20 kuruş çiğ süt desteği verileceğini açıklamıştı. Ancak Bakanlık dünya piyasalarında yaşanan gelişmeler neticesinde artan üretim maliyetleri ve sürdürülebilirliğin korunması amacıyla çiğ süt desteğini 1 Mart 2022 tarihinden geçerli olmak üzere litre başına 80 kuruş artırarak 1 liraya yükseltti. Tarım ve Orman Bakanlığı, süt üreticilerini korumak adına çiğ süt desteğini üçer aylık dönemler hâlinde yeniden değerlendireceğini ve üreticileri korumaya devam edeceğini duyururken, USK, 4 lira 70 kuruş olan çiğ süt tavsiye satış fiyatını yüzde 21,27 artırarak 5 lira 70 kuruşa yükseltti. USK’dan yapılan açıklamada “1 Nisan 2022 tarihinden itibaren nisan ayı sonuna kadar soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatı (çiğ süt destek primi hariç) 5,70 TL/litre olarak oy çokluğu ile belirlenmiştir. Nisan ayı sonu itibarıyla piyasa şartlarına göre tekrar değerlendirme yapılacaktır” denildi.

1 kilo sütten 1,5 kilo kaşar yapanlar dikkat! Tehlike saçıyor Son günlerde sosyal medya üzerinde viral videolar arasında yer alan ‘1 kilo sütten 1 buçuk kilo kaşar peyniri yapımı’ adlı paylaşımların adeta zehir saçtığı bildirildi. 12 litre sütten üretilen 1 kilo kaşar peynirini evde 1 litre sütten yaptığını iddia eden vatandaşlar, evde sahte gıda üretimi gerçekleştiriyor. Bu videoları paylaşanların insanların sağlığıyla oynadıklarını belirten Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, “Normal bir kaşar peyniri için 10-12 litre süt kullanılması gerekirken orada çok komik bir üretim söz konusu. Burada vücudun fazladan nişasta alması özellikle şeker anlamında kilo fazlalığına, yağlanmaya sebep olabiliyor. Kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor. Böyle bir şeye bulaşmayın” dedi.