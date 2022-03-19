Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin Yiyecek ve İçecek Federasyonu ile gıda firmaları, Ukrayna’daki savaş sebebiyle sektörün daha önce görülmemiş bir zorluğa girdiğini belirterek hükûmete “Sektörün uzun vadede dayanıklılığından endişeliyiz, kritik kanunlar dışında her şeyi durdurun” çağrısında bulundu. Gıda firmalarının patronları, hükûmeti promosyon yasağı ve plastik ambalaj vergisi gibi tedbirleri rafa kaldırmaya davet etti.

BÜYÜK KITLIK UYARISI

The Grocer’ın aktardığına göre patronlar milletvekillerine ‘Enflasyon üstüne enflasyon yağacak’ diyerek ‘kıtlık’ uyarısı yaptı. Bir grup ticaret kuruluşu tüm tarafların katıldığı toplantıda “Enerji maliyetleri beş kat arttı, çatışma dolayısıyla yakıt fiyatlarında üç kata varan fiyat artışları yaşandı. Bazı çiftçiler maliyetler sebebiyle normalin yarısı kadar ekim yapıyor. Çünkü fazlasını yetiştirmeye maliyetler izin vermiyor. Çiftlikler buğday kıtlığından dolayı hayvanlarını besleyemiyor, bütün sürülerini kesmeye çalışıyor” dedi. Öte yandan et endüstrisi patronları, tedarikçilerin yakında yiyecekleri karneyle ayırmaya başlamak mecburiyetinde kalacaklarını, hizmet ile hazır yemek sektörünün sıkıntı yaşayacağını da söylüyor. Yiyecek ve İçecek Federasyonu Politika Başkanı Jayne Almond, soruşturma tedarikçilerinin buğday, yağ (özellikle ayçiçek yağı) ve beyaz balık dâhil olmak üzere ürünlerde yaygın kıtlık bildirdiklerini açıkladı. Ardından hükûmet Rusya’ya ambargoların kendilerine olan zararını en aza indirmek için tedbir alma sözü verdi. Tedarik Ticaret Federasyonu Başkanı Andrew Kuyk ise “İngiliz hükûmeti, herhangi bir acı hissetmeyen Rusya’yı cezalandıracağımızı düşünüyorsa büyük saflık ediyor. Yoksul aileler büyük zarar görecek” dedi.

BM uyardı: Ukrayna'daki gıda tedarik zinciri çökmek üzere Birleşmiş Milletler, Rusya ile zorlu bir savaşta olan Ukrayna'da gıda tedarik zincirinin çökmek üzere olduğunu açıkladı.

Rusya'dan 'gıda tedariki' açıklaması: Türkiye detayı dikkat çekti Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Abramçenko, Rusya'da herhangi bir ürünün tedarikinde sorun yaşanmadığını belirterek Türkiye dahil yabancı ülkelerden de çeşitli ürünlerin ithalatını artırdıklarını kaydetti.