Türkiye Gazetesi

Son 3 günde akaryakıta üst üste indirim gelmişti. Gelen indirimler pompaya yansırken, brent petrol fiyatının tekrardan yükselmesiyle ibre tersine döndü. Dün sabah saatlerinden itibaren sektör kaynakları tarafından açıklanan zam beklentisi akşam saatlerinde netlik kazandı. Buna göre; bu geceden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 96 kuruş zam geldi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir’de motorin fiyatları ne kadar oldu? Benzine zam geldi mi? İşte 19 Mart Cumartesi güncel motorin ve benzin fiyatları.

MOTORİNE ZAM GELDİ

Dün sektör kaynakları tarafından açıklanan zam beklentisi gece yarısı netlik kazandı. Akaryakıt fiyatlarına gelen peş peşe indirimlerin ardından motorin fiyatlarına 1 Lira 96 kuruş zam geldi. Motorine gelen zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansırken, güncel motorin fiyatları arttı.

MOTORİN FİYATLARI KAÇ TL OLDU?

Zammın ardından motorinin litre fiyatı, yaklaşık olarak İstanbul'da 20,63 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 20,74 TL'ye yükseldi. Benzinin litresi ise yaklaşık olarak İstanbul'da 18,10 TL, Ankara'da 18,20 TL, İzmir'de 18,22 TL'den satılıyor. Zamla birlikte motorinde fiyat artış oranı, son bir yılda yüzde 192, yıl başından bu yana yüzde 68 oldu.

BENZİN NE KADAR?

Benzinin litre fiyatında yeni bir artış gözlenmedi. Son indirimin ardından benzin litre fiyatı İstanbul'da 18.10 TL'ye, İzmir ve Ankara'da 18.2 TL'ye inmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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