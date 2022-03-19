Türkiye Gazetesi

Son iki yılda özellikle pandemi ile başlayan ve kuraklık, kıtlık riski, enerji krizi gibi sıkıntılarla devam eden süreç, son olarak Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi ile zirve yaptı. Tüm bu olayların etkisi ile birlikte küresel çapta yükselen enflasyonun karşısında ücretler de güç geçtikçe eriyor.

'ASGARİ ÜCRETTE YARIYIL ZAMMI' BEKLENTİSİ

Vatandaşları ve çalışanları enflasyona karşı ezdirmemek için devletler, hükümetler ve şirketler ciddi oranlarda maaş zammına gittiler. Türkiye'de de 2022 itibarıyla asgari ücrete yüzde 50 gibi son yıllarda görülmemiş oranda zam yapıldı. Ancak yeni yılda da savaş, gıda ve enerji krizi başta olmak üzere enflasyonu tetikleyen unsurların devam etmesi nedeniyle bu yıl Türkiye'de enflasyonun yüzde 40 ve üzerinde olması bekleniyor. Hâl böyle olunca "asgari ücrette yarıyıl zammı" beklentisi kuvvetlendi.

CAHİT ÖZKAN: VATANDAŞI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ

Geçtiğimiz günlerde bir TV kanalında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Asgari ücrete yılda iki defa zam getirilmesi konusunu Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Bu yapılabilir. Şu anki mevzuat gereği yılda bir defa yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Aklımızda var. Zamanı geldiğinde, bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Maliyet artışı mı var? O zaman vatandaşımızın gelirinde de artışı sağlayacak tedbir ve kararları alacağız" diye konuştu.

"GEREKİRSE YIL ORTASINDA ASGARİ ÜCRETE BİR DAHA BAKILMALI"

Bu açıklamalardan sonra Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, katıldığı bir televizyon programında 'asgari ücrette yarıyıl zammı' konusuna değindi. Zeybekci, "Ciddi bir şekilde müdahale etmek lazım. İnsanlarımızın gelirlerini artırıcı önlemler almak lazım. Gerekirse Türkiye'de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı. Esnaf, memur, emekliler, çalışanlarla ilgili. Enflasyonist ortam maalesef böyle. Matematik belli. Yılbaşında verilen zam enflasyonun altında ise akıl ve vicdan der ki gel arkadaş bunu düzeltelim. Mal yokluğu değil bu maliyetlerden dolayı. Maliyet enflasyonu yaşıyoruz şu anda" ifadelerini kullandı.

850 TL ZAM GELEBİLİR

Bu açıklamaların ardından uzmanlar, asgari ücrete yarıyıl zammı gelmesi hâlinde, 2022'nin ilk 6 aylık enflasyon rakamının ya da buna yakın bir oranın esas alınabileceğini belirtti. Uzmanlar "Söz konusu rakam bugünkü projeksiyonlara göre yüzde 20 civarı bir orana denk gelebilir. Bu durumda asgari ücrete temmuzdan itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 850 TL zam gelebilir" görüşünü dile getiriyor.

AK Parti’den asgari ücrete yılda 2 kez zam sinyali AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, katıldığı bir televizyon programında asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özkan, açıklamasında asgari ücrete 6 ayda bir zam yapılabileceğinin sinyalini vererek, “Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.