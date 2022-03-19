Türkiye Gazetesi

Dünyanın en uzun asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Üzerinde taşıdığı simgeler ve özellikleriyle merak edilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nün geçiş ücretleri de belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözleşmede 15 Euro artı KDV olan köprünün geçiş ücretini 200 TL olarak açıkladı. Köprüden geçiş yapan her araç başına devletin kasasından bugünkü kur değerine göre yaklaşık 90 lira para ödenecek. Peki 1915 Çanakkale Köprüsü’nün geçiş ücreti ne kadar? Uzunluğu kaç KM? Özelliği ne? İşte merak edilen soruların detaylı cevapları…

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ’NÜN GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Türkiye-Güney Kore ortalığıyla yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün geçiş ücretinin ne kadar olacağı en çok merak edilen konulardan biriydi. Merak edilen rakamı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Köprünün geçiş ücreti 15 Euro olarak belirlendi. Köprüde bir hafta boyunca geçişler ücretsiz olacak. Otomobiller için geçiş bir hafta sonra 200 lira olacak.

DETAYLARI BELLİ OLDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yüklenici firmalar arasında yapılan sözleşmeye göre 1915 Çanakkale Köprüsünün geçiş ücreti 15 Euro + KDV olarak belirlenmişti. Ancak Erdoğan köprüden geçiş ücretinin 200 lira olarak açıkladı. Sözleşme ile Erdoğan’ın açıkladığı rakam aradaki farkı devlet ödeyecek. Yani 200 liralık her geçişte, devlet araç başına yüklenici firmalara 90 lira para ödemiş olacak. Köprüde bir hafta boyunca geçişler ücretsiz olacak.

KÖPRÜNÜN ÖZELLİĞİ VE UZUNLUĞU NE KADAR?

Lastik tekerlekli araçların geçebildiği köprünün orta açıklığı 2.023 m, toplam uzunluğu 3.563 m'dir. Bu orta açıklık uzunluğu ile köprü, Japonya'daki Akashi Kaikyō Köprüsü'nü 32 metre geçerek dünyanın en uzun asma köprüsü unvanını aldı. Orta açıklığı cumhuriyetin 100. yılına atfen 2.023 metre olarak belirlenmiştir. Yan açıklıklar ve yaklaşım viyadüklerinin uzunluğu ile birlikte köprünün toplam uzunluğu 4.608 metredir. İki çelik kulesi olan köprünün kule yüksekliği 318 metredir. Kule yüksekliği ise, Osmanlı ordusunun Çanakkale Savaşı'nda 18 Mart 1915'te aldığı galibiyetine atıfla, üçüncü ayın on sekizinci günü anlamına gelecek şekilde, 3 ve 18 sayılarından oluşturulmuştur. Kulelerin üzerine Seyit Onbaşı'nın savaş sırasında tek başına kaldırdığı top mermilerini temsilen 16 m uzunluğunda mermi figürleri yerleştirilmiştir ve köprünün toplam yüksekliği 334 m olmuştur. Kulelerde kullanılan kırmızı ve beyaz renkler, Türk bayrağına atfen seçilmiştir.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NEREDEN-NEREYİ BAĞLIYOR?

1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye'nin Çanakkale ilinin Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında bulunan asma köprüdür. Çanakkale Boğazı'nın ilk ve Marmara Bölgesi'nin beşinci asma köprüsüdür. Hizmete girdiğinde kısmen inşa hâlinde olan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu'nun bir parçası olarak faaliyet gösterecektir. 2.023 metre orta açıklık uzunluğu ile Japonya'daki Akashi Kaikyō Köprüsü'nü geçerek dünyanın en uzun asma köprüsü olmuştur. Köprünün 18 Mart 2022'de hizmete girmiştir.

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