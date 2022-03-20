Türkiye Gazetesi

2022 yılının başında asgari ücrete yüzde 50 gibi tarihte görülmemiş bir zam yapıldı ancak iki yıldır süren pandeminin etkisi, enerji ve gıda krizi, Ukrayna-Rusya gerilimi gibi nedenlerden dolayı enflasyonu tetikleyen unsurlar devam ediyor. Asgari ücretin enflasyon karşısında erimesi ve vatandaşların geçim sıkıntısı çekmesi nedeniyle asgari ücrette yarıyıl zammı beklentisi ekonomi gündeminin en önemli konuları arasında yerini alıyor.

Bu yıl Türkiye'de enflasyonun yüzde 40 ve üzerinde olması beklenirken, asgari ücretliyi heyecanlandıran açıklamalar peş peşe geliyor. AK Partili isimler, "Gerekirse Türkiye'de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı" diyerek zam konusunda olumlu mesajlar veriyor.

"VATANDAŞI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Konuyla ilgili ilk olarak konuşan isimlerden biri AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan oldu. Geçtiğimiz günlerde bir TV kanalında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Özkan, "Asgari ücrete yılda iki defa zam getirilmesi konusunu Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Bu yapılabilir. Şu anki mevzuat gereği yılda bir defa yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Aklımızda var" dedi.

"Zamanı geldiğinde, bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız" diyen Özkan, "Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Maliyet artışı mı var? O zaman vatandaşımızın gelirinde de artışı sağlayacak tedbir ve kararları alacağız" diye konuştu.

"GEREKİRSE YIL ORTASINDA ASGARİ ÜCRETE BİR DAHA BAKILMALI"

Bu açıklamanın ardından Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de katıldığı televizyon programında aynı konuya değindi. Olumlu mesajlar veren Zeybekci, "Ciddi bir şekilde müdahale etmek lazım. İnsanlarımızın gelirlerini arttırıcı önlemler almak lazım. Gerekirse Türkiye'de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı. Esnaf, memur, emekliler, çalışanlarla ilgili" dedi.

"Enflasyonist ortam maalesef böyle" diyen Zeybekci, "Matematik belli. Yılbaşında verilen zam enflasyonun altında ise akıl ve vicdan der ki gel arkadaş bunu düzeltelim. Mal yokluğu değil bu maliyetlerden dolayı. Maliyet enflasyonu yaşıyoruz şu anda" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret 2022 yılında yüzde 50.54 zamlanarak 4 bin 253 TL olarak belirlenmişti.

"HER KESİMİ KAPSAYAN MÜJDE HAZİRANDA DUYURULACAK"

Asgari ücretliyi heyecanlandıran son açıklama ise AK Parti Adana Milletvekili ve TBMM Tarım Komisyonu Üyesi Abdullah Doğru'dan geldi. Çiftçilere yönelik açıklamalarda bulunan Doğru, artan mazot ve gübre maliyetlerinin altında çiftçinin ezdirilmeyeceğini, emekliden çalışana her kesimi kapsayan müjdelerin haziran ayında duyurulacağını ifade etti.

Abdullah Doğru, "İşçimize, asgari ücretlimize, emeklimize, memurumuza zam yaptık, ancak artan fiyatlarla ilgili maaşlarda erime oldu. Bu zamlardan daha fazlasını yapacağız. Hiç kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Özellikle haziran ve hazirandan sonra bunu Cumhurbaşkanımız açıklayacak duyacaksınız. 20 senedir bu ülkeyi nasıl bu noktaya getirdiysek Cumhurbaşkanımız enflasyona da hiçbir vatandaşımızı ezdirmeyecek" dedi.

850 TL ZAM GELEBİLİR

Bu açıklamaların ardından uzmanlar, asgari ücrete yarıyıl zammı gelmesi hâlinde, 2022'nin ilk 6 aylık enflasyon rakamının ya da buna yakın bir oranın esas alınabileceğini belirtti. Uzmanlar "Söz konusu rakam bugünkü projeksiyonlara göre yüzde 20 civarı bir orana denk gelebilir. Bu durumda asgari ücrete temmuzdan itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 850 TL zam gelebilir" görüşünü dile getiriyor.

'Asgari ücrete ikinci zam' beklentisinde yeni gelişme! Bir açıklama daha geldi 'Asgari ücrete yılda iki zam' konusuna değinen AK Partili Cahit Özkan, "Bu konu aklımızda var. Mevzuatı değiştirerek bunu yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Konuya dair bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi Nihat Zeybekci'den geldi. Yapılan açıklamalar asgari ücrete ikinci bir zam beklentisini güçlendirdi.

Asgari ücrete yarıyıl zammı olabilir AK Partili Cahit Özkan'ın "Asgari ücrete yılda iki zam konusu aklımızda var. Mevzuatı değiştirerek bunu yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz" sözleri, beklentiyi artırdı. Temmuzda yüzde 20 civarı zam gelebilir.