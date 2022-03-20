Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'ya bir dizi ziyeretlerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati gündeme dair açıklamalarda bulundu. Brent petrol fiyatlarının da yükseldiğini belirten Nebati, “Geçen 2 yıl boyunca yansıtmamaya gayret ettik ve Türkiye dünyada kendisini pozitif olarak ayrıştıran en önemli ülkelerin başında geldi. Şu anda enflasyonun baskısı altındayız. Çözeceğiz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslendi. Kente yapılan yatırımların hız kesmeden devam edeceğini belirten Nebati, hiç kimsenin Türkiye’de yatırım yapacak girişimcilerin önünü kesip engel koyamayacağını söyledi.

Brent petrol fiyatının yükseldiğini söyleyen Bakan Nebati, "Geçen 2 yıl boyunca yansıtmamaya gayret ettik ve Türkiye dünyada kendisini pozitif olarak ayrıştıran en önemli ülkelerin başında geldi" dedi. 20 yıldır daha devasa problemlerin çözüldüğünü belirten Nebati, şuanda Türkiye'nin enflasyonun baskısı altında olduğunu bunun da çözüleceğini söyledi.

"GİRİŞİMCİLERİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRACAĞIZ"

Fransa'da yabancı yatırımcılara seslenirken, "Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun, mevzuatı da değiştiririz" ifadelerini kullanan Nebati bugün de benzer söylemlerine devam etti:

"Tekraren söylüyorum; yatırımcımızın önünü kesenlerle mücadele etmesini biliriz. Aynen söylüyorum bürokratik engeller çıkaranların önünde biz duracağız. Cumhurbaşkanımızın bürokratik oligarşiye açtığı savaşta bizi en öndeki akıncılar olarak görebilirsiniz. Hiç kimse bu ülkede yatırım yapacak yatırımcıların, girişimcilerin önünü kesemez, engel koyamaz. Bu engellerin önünde biz dururuz. Gerek kamu özel işbirliği, gerek kamu yatırımlarıyla bunları biz yapacağız."

"BU ÜLKE ALLAH'IN İZNİYLE KİMSEYE EYVALLAH ETMEZ"

Bakan Nebati konuşmasına şöyle devam etti: "2 yıl önce salgın başladığında 'bu ülke öldü, bitti' diyenler, 2 yıl içindeki büyümeyi gelişmeyi görenler kafalarını duvarlara vurdular. Ama merak etmeyin bugün karamsarlık yayanlar, bugün insanların moralini bozmaya çalışanlar biz Londra'ya gidip alnımızın akıyla Türkiye'ye yatırım çekmeye çalışırken, Türkiye'yi şikayet edenlere sesleniyorum; biz güçlü bir ülkenin temsilcileriyiz ve bu ülke Allah'ın izniyle kimseye eyvallah etmez ve dilenmez. Biz güçlü ülkenin medeniyetine sahip olan geçmişten gücünü bilen bir ülkenin temsilciyiz, zorluklar önünde baş eğmeyiz. 2 yıl boyunca nasıl yanıldılarsa bundan sonra da yanılacaklar.

"MİLLET TÜRK LİRASININ GÜCÜNE VARDI"

Türkiye ekonomi modeli bir gerçeklikti ve dünya şu anda bu modeli izlemeye almış durumda. Döviz fiyatları makul gidiyor bu defa başladılar sormaya niye makul gidiyor ne yapıyorsunuz? İnanç var inanç. Millet, Türk Lirası'yla iş yapmanın güzelliğini yaşamaya başladı. Girişimcilerimiz iş yaparken enflasyon üzerindeki bir faizle değil, enflasyonun çok ama çok altında oranlarla iş yapmayı öğrendi. Millet Türk Lirası'nın gücünün farkına vardı. Şu zor günler geçecek, enflasyonun üstesinden geldiğimiz gibi şu karamsarlarında üstesinden gelmeyi millet bilir."

BRENT PETROL FİYATILARINDA SON DURUM

Öte yandan uluslararası piyasalarda petrol fiyatları 18 Mart Cuma günü yeniden yükselişe geçerken varil fiyatı 108,84 doları görmesinin ardından 106,64 dolarla kapanış yaptı. 19 Mart 2022 Cumartesi günü brent petrolün varil fiyatı bir önceki güne göre yüzde 1,21 artışla 107,93 dolardan işlem gördü.

20 Mart 2022 Pazar günü itibariyle brent petrolün fiyatı yüzde 1,21 artışla 107 dolar bandında seyrediyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile piyasalarda başlayan belirsizlik halen devam ediyor. ABD ile İngiltere’nin Rus petrolüne ambargo koymasıyla petrol fiyatları fırladı ancak dün itibari ile 28 dolar geriledi ve ons altın fiyatları düştü. Öte yandan Türkiye ev sahipliğinden tarafların dışişleri bakanları bir araya geldi. Bu gelişmeler altın ve doları nasıl etkileyecek? TGRT Haber’de para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş değerlendirdi.