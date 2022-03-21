Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bugün karamsarlık yayanlar, moral bozmaya çalışanlar, Türkiye'yi şikâyet edenler; biz güçlü bir ülkenin temsilcileriyiz ve bu ülke kimseye eyvallah etmez, dilenmez. İki yıl önce 'bu ülke yandı, bitti' dediler nasıl yanıldılarsa, bundan sonra da yanılacaklar. Şu anda küresel enflasyonun baskısı altındayız. 20 yıldır çok daha devasa problemlerin üstesinden geldik. Bunun da üstesinden geleceğiz. Bugünler de geçecek" dedi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslenen Bakan Nebati, şunları söyledi: Türkiye Ekonomi Modeli ile döviz fiyatları makul gidiyor. Millet TL'ye güvenmeye başladı. Girişimcilerimiz, enflasyonun çok altındaki faizle iş yapmayı öğrendi. 20 Aralık öncesinde isminin önünde profesör titri olanlar, yılların siyasetçisi olduğunu iddia edenler halkı kandırdı. 'Gidin, döviz alın' dediler. 'Yapmayın, bu doğru değil, gerçekler bunu karşılamıyor' dedik. Her türlü spekülatif söylemden vazgeçmediler. İhanete varan sözler söylediler, ne oldu 20 Aralık'ta, düzeldi. Geçen yine manipülatif işler yaptılar. 'Ayçiçeği yağı bitti' dediler, millete stok yaptırdılar. Bir yıllık ev stoku yapan ev hanımları oldu. Bunlara aldırış etmeyin. Bu devlet herkesin ihtiyacını karşılayacak güce sahiptir. Hiç kimse de bu ülkede yatırım yapacak girişimcilerin önünü kesip engel koyamaz. Bunlarla mücadele etmeyi biliriz. Bürokratik engeller çıkaranların önünde de biz duracağız.

Bakan Nebati'den enflasyonla mücadele açıklaması: Asla geri adım atmıyoruz Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TÜGİK İş Zirvesi Programı'nda açıklamalarda bulunuyor. Bakan Nebati açıklamasında enflasyonla mücadele mesajı verdi. Nebati, "Enflasyonla mücadele ediyoruz. Petrol fiyatları yükseldi, enflasyona olumsuz etki yapıyor farkındayız. Bunları gizlemiyoruz ama mücadelemizden asla geri adım atmıyoruz.''