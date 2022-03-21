Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan süreç, gıda arzındaki sıkıntıları gündeme getirirken; birçok ülke tarım politikalarını gözden geçirdi. Hububat, ayçiçeği yağı gibi tarım ürünlerinin fiyatlarında savaşla yaşanan artışlar, tarım politikalarındaki millî hamlelerin öne çekilmesine neden oldu. Bu süreçte içeride de alınan tedbirler kapsamında;

> Yağlı tohum ve bitkisel yağ tedarikinde sorun yaşanmaması ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla; kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağlarında gümrük vergisi sıfırlandı.

> Atıl arazilerde hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkilerin üretiminin geliştirilmesi, kurutma veya işleme tesisleri kurulması, hibelerle desteklenecek. Hibe oranları, azami yüzde 75 olacak.

> Ayçiçeği üretiminde 4 ilde 7 bölgeye daha destek verilecek. Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikalede, bir defaya mahsus dekara 50 lira ek girdi desteği ödenecek.

> 2022 sertifikalı tohum kullanım desteği dekar başına; arpa, buğday, çavdar, yulaf ve çeltiğe 24 lira, aspire 5 lira, nohut ve kanolaya 20 lira, susama 4 lira, kuru fasulye, mercimek ve yoncaya 30 lira, patatese 100 lira, fiğ, yem bezelyesi, korunga ve soyaya 22 lira, yer fıstığına 17 lira olarak ödenecek.

"DAHA FAZLASI ŞART"

Hububat Tedarikçileri Derneği Başkanı Gülfem Eren, salgın nedeniyle gıdaya talebin artması ve lojistikteki sorunlara bağlı olarak gıda fiyatlarının yükseldiğini söyledi. Son olarak Rusya-Ukrayna savaşının tahıl piyasalarını olumsuz etkilediğinin altını çizen Eren "Yeterlilik oranımızın artırılmasına yönelik tedbirleri olumlu karşılamakla birlikte; çiftçilerimizi ekime teşvik edecek şekilde desteklerin daha kapsamlı artırılması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğine inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Eren; ülkede antrepolarda, lisanslı depolarda, sanayicilerde ve kamuda mevcut hububat stoklarının mayısta başlayacak hasat dönemine kadar tüketim ihtiyaçlarını karşılayacağına da söyledi. Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar da şunları söyledi: Söz konusu destekler, tarımsal üretimin artırılması ve sürdürülebilir bir hâle getirilmesi açısından anlamlı. Önemli girdi kalemlerinden olan mazot, gübre ve tarımsal elektrikte, KDV ve ÖTV gibi argümanlar kullanılarak bir yıllık da olsa düşüşün sağlanması çiftçimize nefes aldıracaktır.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İLE HIZIMIZ ARTACAK

Açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü, mesafeleri kısaltarak Türkiye'nin ihracatına ve gıda sevkiyatına da hız katacak. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Aydın Soyyiğit, "Anadolu’dan Avrupa’ya taşınan ticari ürünlerde, İstanbul’daki köprülerin dışında başka geçiş alternatifi yoktu. Marmara’nın yükünü hafifletecek Çanakkale Köprüsü, hem lojistik hem de ticari hareketlilik bakımından büyük avantajlar sunacak. Trakya'yı Ege'ye doğrudan ve hızlı şekilde bağlamak, ülke adına ciddi fayda sağlayacaktır" dedi.

Gıda milliyetçiliği dünyayı korkutuyor Koronavirüs salgını ve Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle gıda milliyetçiliği hızla artıyor. Ülkeler iç piyasalarını korumak adına gıda ürünü ihracatını durdurma ya da kısıtlama yoluna giderken, kıtlık endişesi daha çok ülkeyi esir alıyor.

İngiltere’de hükûmete ‘acil gıda’ çağrısı Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle bütün dünyada hızla büyüyen ambargolar, enerji ve gıdada ‘yüksek seviyede alarm’ durumunu gündeme getirdi. Bu iki ülkenin enerji ve gıdadaki yerinden dolayı yaşanan sıkıntılar, İngiltere’nin alarm durumuna geçmesine sebep oldu.