Türkiye Gazetesi

Neon gazının yaklaşık yüzde 90'ını Ukrayna üretiyor. Paladyumun yüzde 40'ına yakını da Rusya'da bulunuyor. İki ülke de bu iki değerli ürünün arzını durdurmuş durumda. Çelik üretiminin yan ürünü olarak elde edilen neon gazının, küçük miktarlarda elde edilebilmesi nedeniyle sadece bazı eski ve büyük demir çelik fabrikalarında üretimi sağlanabiliyor. Ukrayna’nın neon gazı arzı devam eden savaşla birlikte sıkıntılı bir döneme girerken, dünya genelinde Rusya’ya uygulanan yaptırımların paladyumda arz açığına sebep olma ihtimali de bulunuyor. Her iki madde; endüstriyel üretimin önemli noktalarında devreye giriyor. En önemli kullanım alanı ise yarı iletken çiplerin üretimi olarak dikkati çekiyor. Neon gazı, çip üretimindeki silikon tabaka üzerine yansıtılan lazer ışıklarını beslemekte kullanılırken, paladyum, çip üretiminin son evrelerinde devreye giriyor. Analistler, Ukrayna'da neon gazı üreten bazı büyük şirketlerin savaş nedeniyle üretimi durdurmak zorunda kaldığını belirterek, yeniden üretimin başlangıç tarihinin ise bilinmediğini ifade etti. Analistler artan fiyatların küresel ekonomiyi olumsuz etkileyeceğine ve enflasyon baskısını artırabileceğine dikkat çekiyor.

Çip krizinde yeni dalga korkusu Küresel otomotiv sektörünün ham madde ihtiyacında yüzde 40'a varan oranlarla büyük rol oynayan Rusya, çip üretiminde kullanılan neon ve C4F6 gazlarının da en büyük üreticisi konumunda...

Çip krizi için alarm verdiler! Stoklar iyice tükendi Pandeminin ilk aylarından itibaren tüm dünyadaki teknoloji ve otomotiv şirketlerini etkileyen çip krizi sona erecek gibi değil. ABD’de yapılan bir anket, 2021’in sonlarında ülkenin eriyen çip stoklarını gösteriyor.