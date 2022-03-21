Türkiye Gazetesi

Normal koşullarda yılda bir kez Aralık ayında asgari ücrete zam yapılır ve çalışanlar zamlı maaşlarını yeni yılda almaya başlarlar. Geçtiğimiz yılbaşında ise asgari ücrete yüksek bir oranda yani yüzde 50 zam yapılmış ve 2 bin 825 lira olan asgari ücret, 4 bin 253 liraya çıkartılmıştı. Aynı zamanda asgari ücretten gelir ve damga vergisi de kaldırılmıştı.

Vatandaşlar bu zamla beraber bir nebze de olsa rahatlamışken asgari ücrete tekrar bir zam yapılması gündeme getirildi. Enflasyonun artması ile birlikte asgari ücretin yıl ortasında artması beklentisine ilişkin asgari ücret yeniden değerlendirilip değerlendirilmeyeceği tartışmalarına ise Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin, asgari ücretin yeniden gözden geçirileceği yönündeki söylemlere karşın şu şekilde konuştu:

'YASAL DURUM ARALIK AYINI GÖSTERİYOR'

"Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, Aralık’ta belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir. Ancak yasal durum Aralık ayını gösteriyor. Yeni asgari ücretin yasal belirlenme tarihi Aralık’tır."

'ŞARTLAR İÇERİSİNDE BAKMAK LAZIM'

"Asgari ücret konusunda öncelikle şunu söylemeliyiz: Bu sene yaptığımız asgari ücret artışı yüzde 50’nin üzerindedir ve asgari ücretin vergi dışı bırakılması çok önemli bir şeydir. Bütün gelirlerde asgari ücretin vergi dışı bırakılması önemli.

Sabit ücretle çalışanlar, AGİ kaldırıldı, ücreti düşüreceğim diyen işletmeler yanlış yaptı. İş kanunu anlaşılan ücretten geriye gidilmesini açıkça yasaklıyor. Asgari ücrete şartlar içerisinde bakmak lazım."

'Asgari ücret zammı'na bir yorum da AK Partili isimden! Müjde için tarih verdi Dünyadaki gelişmeler karşısında yükselen enflasyon ve buna bağlı olarak geçim sıkıntısının doğması, gözleri 'asgari ücrette yarıyıl zammı'na çevirdi. AK Partili Cahit Özkan ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi Nihat Zeybekci'nin ardından bir açıklama da AK Parti Adana Milletvekili ve TBMM Tarım Komisyonu Üyesi Abdullah Doğru'dan geldi. Doğru, emekliden çalışana her kesimi kapsayan müjdeler için tarih verdi.

'Asgari ücrete ikinci zam' beklentisinde yeni gelişme! Bir açıklama daha geldi 'Asgari ücrete yılda iki zam' konusuna değinen AK Partili Cahit Özkan, "Bu konu aklımızda var. Mevzuatı değiştirerek bunu yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Konuya dair bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi Nihat Zeybekci'den geldi. Yapılan açıklamalar asgari ücrete ikinci bir zam beklentisini güçlendirdi.

Asgari ücrete yarıyıl zammı olabilir AK Partili Cahit Özkan'ın "Asgari ücrete yılda iki zam konusu aklımızda var. Mevzuatı değiştirerek bunu yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz" sözleri, beklentiyi artırdı. Temmuzda yüzde 20 civarı zam gelebilir.