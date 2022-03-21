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Turist sayısı şubat ayında yüzde 186.5 arttı
21.03.2022 - 11:16 | Son Güncelleme: 21.03.2022 - 11:17
Türkiye Gazetesi
Kültür ve Turizm Bakanlığı şubat ayı turist verilerini açıkladı. Buna göre, 2022 yılı Şubat ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 186,52 artış kaydederek 1 milyon 541 bin 393 kişi oldu.
Etiketler : Kültür ve Turizm Bakanlığı,turist,
838602 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/838602.aspx
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