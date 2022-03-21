Türkiye Gazetesi

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş 26. gününde devam ederken, kriz birçok piyasayıda etkisi altına almış durumda. Rusya'nın saldırgan tavırlarına karşılık NATO ve AB ülkeleri Rusya'ya yaptırım kararları almış ve bu kararlarla beraber Enerji piyasaları durumdan bir hayli etkilenmişti. Savaşla beraber 130 dolar kadar çıkan Brent petrol fiyatları, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz için atılan diplomasi adımlarıyla 100 dolara kadar gerilemişti.

PETROLDE YÜZDE 3.31'LİK ARTIŞ

Cuma günü 109,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,93 dolar seviyesine gerileyerek tamamladı. Bugün ise petrol fiyatları yüzde 3.31'lik yükselişle güne başladı. Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine düzenlenen saldırılarıda etkili oldu. Brent petrol güne 111,50 dolarla başladı. Aynı zamanda Batı Teksas türü ham petrolün varili 106,82 dolardan alıcı buldu. Petrol'de yaşanan dalgalanmalar benzine ve motorine ardı ardına gelen zamlara sebep olmuştu.

PETROLÜN YÜKSELME NEDENLERİ

Bugün sabah saatleri itibarıyla 111.50 dolardan işlem gören Brent petrolün fiyatlarındaki yükselişte, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine düzenlenen saldırıların yol açtığı arz endişeleri etkili oldu.

GÖRÜŞMELER PETROLDE TEDARİK SIKINTISI YAŞATABİLİR

ABD başta olmak üzere, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin diplomasi ve yaptırım adımları gündemin odağındaki yerini koruyor. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle çarşamba günü Brüksel'e gidecek. Perşembe günü NATO zirvesi, G7 zirvesi ve Avrupa Konseyi zirvesine katılacak Biden, ardından Polonya ziyaretini gerçekleştirecek.

Bu görüşmelerin, Rusya'ya yönelik yaptırımların genişletilebileceği ve petrolde tedarik sıkıntısı yaşanabileceği endişelerini artıracağı tahmin ediliyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ SALDIRILARIN ETKİSİ

Öte yandan, Suudi Arabistan petrol tesislerine patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılar da arz endişelerini artırarak fiyatların yukarı yönlü seyrini destekledi. Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki dün yaptığı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği 9 İHA ile bir balistik füzenin düşürüldüğünü duyurmuştu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA da Enerji Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, İran destekli Husilerin cumartesi gecesi Cazan'daki petrol ürünleri dağıtım istasyonuna, pazar sabaha karşı da Yanbu Doğalgaz Santrali ve ardından Yanbu Aramco Sinopec Rafineri Şirketi'ne İHA saldırısı düzenlediğini aktarmıştı.

Bakanlık yetkilileri, saldırının rafinerinin üretim seviyesinde geçici bir düşüşe neden olduğu ve bu açığın stoklarla telafi edileceğini belirtmişti.

ÇİN'DEKİ VAKA SAYILARI ETKİ EDEBİLİR

Dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'de günlük Kovid-19 vaka sayısının 2020'nin başında, salgının en yoğun hissedildiği günlerdeki seviyelerde seyretmesi de piyasalarda talep endişelerini artırıyor ve fiyatların yükselişini baskılıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda brent petrolde yaşanan dalgalanma yurt içinde motorin ve benzin fiyatlarına da etki ediyor. Brent petrolün varil fiyatındaki yükselişle akaryakıt fiyatlarında birlikte zam beklentisi oluştu.

Tarih Benzin Motorin

19-02-2022.......15,14 TL.......15,46 TL

26-02-2022...... 16,77 TL.......16,98 TL

02-03-2022.......16,55 TL.......16,05 TL

03-03-2022...... 17,43 TL.......17,57 TL

04-03-2022.......17,98 TL.......18,91 TL

05-03-2022...... 18,68 TL.......19,76 TL

08-03-2022.......19,26 TL........21,2 TL

09-03-2022...... 20,35 TL........22,81 TL

12-03-2022.......20,39 TL........22,87 TL

15-03-2022...... 20,39 TL........20,5 TL

16-03-2022.......18,71 TL........19,66 TL

17-03-2022.......18,01 TL........18,66 TL

18-03-2022.......18,01 TL........18,66 TL

19-03-2022.......18,01 TL...... .20,62 TL

20-03-2022.......18,01 TL...... .20,62 TL

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