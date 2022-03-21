Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu. Salondaki kalabalığın sloganları arasında kürsüye çıkan Nebati, kardeşçe yaşanan bu topraklarda birilerin çıkıp insanların huzurunu bozmaya çalıştığını söyleyerek, "Bin yıllardır bu topraklarda bir elin parmakları gibi kardeşçe yaşadık. Birileri geldi, huzurumuzu bozmaya çalıştı. Bizi kendi halimize bırakmadılar. Kadim kültürümüzden, inancımızdan gelen bir arada yaşama tecrübemize müdahale ettiler ama direndik, ölümüne direndik" ifadelerini kullandı.

BAKAN NEBATİ MÜJDELERİ SIRALADI

Ekonomik alanda birçok müjde veren Bakan Nebati, "Elektrik tamam inşallah. Sulamayı hızlı bir şekilde çözüyoruz. KDV istisnası, yatırım yarı tahsisi, vergi indirimi, stopajlar devam ediyor ve Urfa büyümeye, inşallah yoluna çıkan bütün engelleri yıkarak devam ediyor" dedi.

"Şehir hastanesinin yüzde 9’u tamamlanmış, seneye inşallah seçimlere gelmeden şehir hastanemizi açmış olacağız ve bin 700 yataklı bir hastane olarak Türkiye ve Urfa’ya önemli bir katkı sağlamış olacak" diyen Nebati, "Salgın geçti, maske takmıyoruz ama bu şehir ne üretiyor, Turkovac aşısını üretiyor. Diğer aşılarla Türkiye'nin önde giden şehirlerinden birisi olacak" ifadelerini kullandı.

"YENİ YENİ GÖBEKLİTEPE'LER ÇIKACAK"

Şanlıurfa'nın turizmi ile ilgili de konuşan Bakan Nenati, "Oteller yapılıyor, turizm gelişiyor. Bu şehir ilçeleriyle büyüyor ve yolu devam edecek. Nasıl ki Urfa tarihin bilinen ilk yerleşim alanlarından şimdi gidin mağaralarına bakın, müzemize bakın, o kadar güzel ki tarihin sıfır noktası Göbeklitepe. Daha yeni yeni Göbeklitepe'ler çıkacak inşallah. Neler neler çıkacak. İnşallah Güneydoğu turizmin merkezi olacak, kültür merkezi olacak" dedi.

"BUNDAN SONRA BİZ TAHSİLATÇI OLACAĞIZ"

Çiftçiye de müjdeler veren Nebati, şu ifadeleri kullandı:

"830 bin hektarın sulamasını 2 yılda tamamlıyoruz. Bugün 90 milyar liralık projeleri açıklayacağız. Sadece Şanlıurfa'da bin megavatlık bir güneş enerjisi sistemi kurduğumuzda elektrik sorununu 1 ya da 2 yıl içinde çözmüş olacağız. Sadece elektriği üretmeyeceksiniz, bir de satacaksınız. Çiftçiler artık öğrenecek. Sadece buğday satıp para kazanmak yok. Kalan elektriği de satacağız. Bundan sonra biz tahsilatçı olacağız inşallah.

Hazine destekli sıfır faizli kredi üst limitini yükselttik. Geleneksel hayvansal üretim ve geleneksel bitkisel üretim konularında sıfır faizli kredilerin üst limitini 2 katına çıkarttık. Bütün kredi konularında üst limitleri arttırarak üreticilerin finansman ihtiyacını karşılıyoruz"

Bakan şartları açıkladı: Çiftçiye 555 milyon Euro destek! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 555 milyon avroluk IPARD-3 Programı'nın (2021-2027), Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildiğini duyurdu. Kirişci, "Toplamda ekonomiye kazandırılacak olan yatırım tutarının 1 milyar avroyu geçmesini bekliyoruz." dedi.