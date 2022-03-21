Türkiye Gazetesi

Rusya Ukrayna savaşıyla birlikte dünyada gıda ve enerji krizi büyüdü. Türkiye'de bir süredir yüksek seyreden enflasyon, kalıcı hale geldi. Asgari ücrette yılda iki zam beklentisi arttı. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan önceki hafta katıldığı televizyon programında "Asgari ücrete yılda iki zam konusu aklımızda var" diyerek artış sinyali verdi. Ardından açıklamalar peş peşe geldi.

"Asgari ücrete yılda iki defa zam getirilmesi konusunu Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Bu yapılabilir" diyen Özkan, "Şu anki mevzuat gereği yılda bir defa yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Aklımızda var. Zamanı geldiğinde, bir yıl geçmesini beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Maliyet artışı mı var? O zaman vatandaşımızın gelirinde de artışı sağlayacak tedbir ve kararları alacağız" diye konuştu.

"GEREKİRSE YIL ORTASINDA BİR DAHA BAKILMALI"

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile AK Parti Adana Milletvekili ve TBMM Tarım Komisyonu Üyesi Abdullah Doğru da 'asgari ücrete yılda iki zam' konusunda olumlu mesajlar verdiler. Zeybekci, "Ciddi bir şekilde müdahale etmek lazım. İnsanlarımızın gelirlerini artırıcı önlemler almak lazım. Gerekirse Türkiye'de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı" derken, Doğru ise "İşçimize, asgari ücretlimize, emeklimize, memurumuza zam yaptık, ancak artan fiyatlarla ilgili maaşlarda erime oldu. Bu zamlardan daha fazlasını yapacağız. Hiç kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Özellikle haziran ve hazirandan sonra bunu Cumhurbaşkanımız açıklayacak duyacaksınız" değerledirmesinde bulundu.

CHP FIRSATI KAÇIRMADI

Bu açıklamaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den "Olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir" açıklaması geldi.

Asgari ücretliye yarı yıl zammı ihtimali doğarken CHP fırsattan istifade ederek alelacele kanun teklifi verdi. Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM’ye verdiği kanun teklifinde, asgari ücretin enflasyon rakamlarına göre yılda iki kez belirlenmesini önerdi. Ağbaba "Eğer iktidar bu konunda gerçekten samimi ise teklifimize destek versin ve asgari ücret bu yıl için yeniden belirlensin" dedi.

CHP'nin bu hamleyi, asgari ücrete zam gelmesi durumunda "Teklifi biz verdik" demek maksadıyla yaptığı belirlendi.

Bakan Bilgin'den asgari ücret zammına ilişkin açıklama Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete yeni zam konusuna ilişkin "Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, Aralık’ta belirlenir ve olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir." dedi.

'Asgari ücret zammı'na bir yorum da AK Partili isimden! Müjde için tarih verdi Dünyadaki gelişmeler karşısında yükselen enflasyon ve buna bağlı olarak geçim sıkıntısının doğması, gözleri 'asgari ücrette yarıyıl zammı'na çevirdi. AK Partili Cahit Özkan ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi Nihat Zeybekci'nin ardından bir açıklama da AK Parti Adana Milletvekili ve TBMM Tarım Komisyonu Üyesi Abdullah Doğru'dan geldi. Doğru, emekliden çalışana her kesimi kapsayan müjdeler için tarih verdi.