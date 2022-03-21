Türkiye Gazetesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için her yıl yaptığı indirim kampanyası bu yıl 22 Mart’ta başlayacak. TOKİ, bu yılki indirim oranını ise yüzde 22 olarak açıkladı. Ayrıca arsa alıcılarına ise yüzde 10 oranında indirim uygulanacak. Bundan yararlanmak isteyenler, 19 Nisan’a kadar başvuru yapabilecek.

BORCUNU KAPATAMAYAN DA FAYDALANACAK

Ayrıca yüzde 22 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Bu kişiler, borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanacak. 19 Nisan'dan sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

ARSA ALICILARINA YÜZDE 10 İNDİRİM

Gelen yoğun talep sebebiyle geri ödemeleri devam eden arsa satışları için de indirime gidildi. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 22 Mart-14 Nisan tarihleri arasında başvurabilecek. Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen arsa alıcıları için yüzde 10 oranında indirim yapılacak. Kampanyadan geri ödeme taksitleri 2021 yılı eylül ayının 30’uncu gününe kadar başlamış olan arsa alıcıları faydalanabilecek.

ÖDEMELER NEREYE YAPILACAK?

Ödemelerini T.C. Ziraat Bankası'na yapan alıcılar, doğrudan bankaya başvuruda bulunabilecek ve borçlarını kapatabilecek. Ödemelerini T. Vakıflar Bankası'na yapanlar ise kapatmaya esas borç bakiyelerini İdareden öğrenebilecek. Ayrıca 14 Nisan’dan sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

KAMPANYANIN ŞARTLARI

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut, iş yeri ve arsa alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ’ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, taksit ve geriye dönük herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor. Kampanyadan TOKİ tarafından satışları 2020 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı sonu itibarıyla başlamış olan konut ile iş yeri alıcıları yararlanabiliyor.

Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olanlara ise indirim yok. Kampanyadan faydalanmak isteyenler Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

TOKİ gurbetçilere ev satışına başlıyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlara yönelik İstanbul Sancaktepe’de 2+1 ve 3+1 nitelikte yapılacak 420 konutluk proje için 21 Mart’ta başvuruların başlayacağını açıkladı.

TOKİ’nin indirim kampanyası başlıyor! İşte detaylar Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapılacak indirim kampanyası 22 Mart’ta başlayacak. TOKİ’den konut ve işyeri almış vatandaşlara peşin ödemelerde yüzde 22 indirim yapılacak.