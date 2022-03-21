Türkiye Gazetesi

Türkiye, düğün adetleri ile dünyanın en kültürel mozaikine sahip ülkelerinden biri olarak göze çarpıyor. Bununla birlikte evlenecek gençlere ve söz konusu düğün, nişan, kına gibi etkinliklere giderek bu gençlere söz konusu adetlere uyarak hediye verip takı takmak isteyen akrabalara büyük yük düşüyor. Yaz aylarının yani düğün, nişan sezonunun yaklaşması ve bu süreçte artan altın fiyatları, hem evlenecek gençleri hem de takı yapacakları oldukça düşündürüyor. Peki az maliyetle altın alınabilir mi? Evlenecek çiftler takı/altın parası birikimlerini nasıl yapmalı? Düğün sonrasında altınlar/takılar nasıl değerlendirilmeli? Altın ve Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Altın fiyatı artacak mı?" sorusuna cevap verdi. Memiş, evlenecek çiftlere de altın değerinde tavsiyelerde bulundu.

MEMİŞ'TEN TAKI ALACAKLARA 900 TL UYARISI

Şu an nişanların daha yoğun olduğu bir dönemden geçtiklerini belirten Memiş, bugün bir nişanın ve düğün takılarının maliyetini şöyle ifade etti:

“Nişanda tek taş yüzük, çift alyans ve bir kolye grubu veya bir bilezik takılıyor. Bugünkü maliyeti en düşük 20 bin TL. Düğün takıları ise tek taş yüzük, çift alyans, set takımı ve bileziklerden oluşuyor. Minimum maliyet 50 bin TL veya üstü.”

Memiş, çiftlere düğün takılarını gram altının 900 TL altına ineceği zaman almalarını önererek “Gram altın 850-900 TL arasında son bir alım fırsatı sunacak, bunu güçlü görüyorum. Ay sonunda olabilir, gelecek ay başına da sarkabilir. Böylece tasarruf yapmış olurlar” ifadelerini kullandı. Düğün hazırlıkları yapan veya düğünü olan çiftlere altınlarını hırsızlık riskine karşı evde bulundurmamayı tavsiye eden Memiş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Genç çiftler düğün sonrasında bankadan kasa kiralayabilirler ya da Kur Korumalı Altın Hesabı’na geçebilirler.”

EVLENECEK ÇİFTLER BU HATAYA DİKKAT!

Yeni çiftlere düğün borçlanmalarını TL üzerinden yapmalarını tavsiye eden Memiş, bu sayede çiftlerin borçlarını daha kolay ödeyebileceğini belirterek yeni çiftlerin yaptığı bir yanlışa şöyle dikkat çekti:

“Çiftler TL üzerinden borçlanıyorlar ancak altınlarımızla borçları öderiz, diyorlar. Bu yanlış. Çünkü bozulan altını biriktirmek için sonrasında yüksek bir maliyet yapmanız gerekecek. Altını satarak borçlarımı öderim düşüncesi yanlış. TL borçlanın ve TL olarak ödeyin.” Memiş, konut fiyatlarındaki maliyetlerin artacağını hatırlatarak çiftlere düğün sonrasında takıları ev peşinatı için değerlendirmelerini söyledi.

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN GÖRÜNÜMLÜ GÜMÜŞ UYARISI

Memiş, altın fiyatları azaldıkça takı takma kültürünün de azaldığını kaydetti. Gümüşün de artık sikkeleri olduğunun altını çizen Memiş, düğün ve nişanlarda takı takacaklara şu öneride bulundu:

“Gümüş altından fazla değer kazana bir emtia. Gümüş yatırım yapmayanlar varsa gümüşün performansını göz önünde bulundursunlar. Altından fazla kazandıran bir emtia. Altın görünümlü gümüşler de var. Bazı kişiler altın üzerinden borç alıp veriyorlar. Borcunuz ödendiğinde mutlaka kontrol ettiriniz altın mı değil mi, diye.”

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