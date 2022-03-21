Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesabından yerli gaza ilişkin açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2023'ü işaret etti. Bakan Dönmez, "Tüm gayretimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında yerli gazımızı milletimizle buluşturmak” dedi.

BAKAN DÖNMEZ SAHADA İNCELEME YAPTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Karadeniz gazında geri sayım sürüyor. Bugün Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri'nde son duruma ilişkin bilgi alıp, sahada incelemede bulunduk. Tüm gayretimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında yerli gazımızı milletimizle buluşturmak. Durmadan, yılmadan adım adım hedefe” ifadelerini kullandı.

CUMHURİYETİN 100. YILI NE ZAMAN?

Cumhuriyet 29 Ekim 1923 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara'da ilan edilmiştir. Tarihçiler tarafından, Cumhuriyet'in yaklaşık 20:30 saatlerinde ilan edildiği söylenilmektedir. Cumhuriyet'in 100. yılı ise 29 Ekim 2023 tarihinde kutlanacaktır. Cumhuriyet 29 Ekim 1923 yılında ilan edilmiştir. Haliyle 100 yıl sonra 2023 tarihine denk gelmektedir.

Bakan Dönmez Karadeniz gazı için tarih verdi Bakan Dönmez CNN Türk'te İsrail ile ilgili yeni dönemi değerlendirdi. Dönmez, petrol akaryakıt ve elektrik faturalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dönmez Karadeniz gazının Mart 2023'te Türkiye'de olacağı müjdesini duyurdu.

Enerji Bakanı Dönmez: Karadeniz gazı 30 yıl yeter Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervi Türkiye'deki mesken ve konutların 30 yıl ihtiyacını karşılayacak büyüklükte" dedi.