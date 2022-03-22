Türkiye Gazetesi

40 bin kuyumcu işletmesinden oluşan Türkiye kuyumcu ailesinin artık kendi ihtisas bankasına kavuşacağını belirten İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık “TMSF ve BDDK nezdindeki çalışmalarda sona geldik. Altınbank, altın bankacılığının lokomotifi olacak. Bütün sektör paydaşlarımız bankanın ortağı olabilecek. Altınbank ile ihracat ağırlıklı çalışan firmalar kolay kredi bulabilecek. Fabrikalarımız ve özellikle küçük ölçekli atölye ve sanatkârlarımız etkin bir şekilde desteklenmiş olacak. Ayrıca, sektörümüzü ilgilendiren mega projelere de finansal katkı sunacak” dedi. Atayık, Altınbak ile kıymetli madenler karşılığında mudilere kâr payı verileceğini ifade ederek “Altınbank için üzerinde çalıştığımız projelendirilmiş altın/emtia/döviz transfer sistemleri yani EDT sayesinde kuyumculuk ve yetkili müessese organizasyonlarının kullanımı sayesinde işlemler kolayca oluşturulabilecektir. Fiziki teslimat ve saklama merkezleri, sektörde gelişmiş fiziki transfer imkânları sağlanacak ve böylece ülkemizde belki de dünyada eşi benzeri görülmemiş bir sistemin hayata geçirilmesini sağlayacaktır” diye konuştu.

İslam Memiş'ten evlenecek çiftlere kritik uyarı! Altın değerinde alım satım tavsiyesi Düğün ve nişan mevsimi olan yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte yüksek altın fiyatları hem evlenecek çiftleri hem de bu çiftlere takı yapmak isteyen akraba ve yakınlarını kara kara düşündürüyor. Peki altın alımında maliyetler nasıl düşürülür? Düğün takılarıyla en karlı yatırım nasıl yapılır? Ekonomist İslam Memiş, genç çiftlere az maliyetli düğün yapmanın ve düğün takılarını en karlı şekilde değerlendirmenin püf noktalarını anlattı. Memiş bununla birlikte, gram altın için tarih vererek alım fırsatı için öneride bulundu.