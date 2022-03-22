Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Petrol fiyatları, Rusya-Ukrayna gerilimi ve Çin'deki Covid-19 karantinaları sebebiyle yükselmeye devam ediyor. Geçen hafta yüzde 20'den fazla düşerek 100 doların altına inen petrol fiyatları bir hafta aradan sonra yeniden 110 doların üzerine çıktı. İki ülke arasında barış görüşmeleri olumlu yönde ilerlese de Batılı ülkelerin ambargosuna karşılık Rusya’nın enerji kozunu elinde tutması petrol piyasasında dalgalanmanın süreceğine işaret ediyor. Bu durum da akaryakıt fiyatlarının sadece Türkiye’de değil bütün dünyada yükselmesine sebep oluyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) petrole olan talebi azaltmak için 10 maddelik tasarruf planı tavsiyesinde bulundu. Maddeler arasında araçlar için hız sınırlarının düşürülmesi, haftada üç güne kadar evden çalışma ve iş için hava yolculuğundan kaçınma gibi tavsiyeler yer alıyor. IEA, yaptığı açıklamada “Bu tedbirlerin yalnızca gelişmiş ekonomilerde tam olarak uygulanmasının, önümüzdeki dört ay içinde petrol talebini mevcut seviyelere göre günde 2,7 milyon varil azaltabileceğini tahmin ediyoruz” dedi. İşte o maddeler:

1- Otoyollarda hız sınırlarını en az 10 km/saat azaltın. Böylece arabalardan günde 290 bin varil, kamyonlarda ise günde 140 bin varil tasarrufu sağlamak mümkün.

2- Haftada üç güne kadar evden çalışın. Bu şekilde haftada bir gün 170 bin varil, haftada üç gün yaklaşık 500 bin varil tasarruf sağlanabilir.

3- Şehirlerde pazar günleri araç kullanmayın. Bu da her pazar yaklaşık 380 bin varil, ayda ise 95 bin varil tasarruf demek.

4- Toplu taşımayı daha ucuz hâle getirin ve mikromobiliteyi, yürümeyi, bisiklete binmeyi teşvik edin. Böylece günde 330 bin varil tasarruf sağlanabilir.

5- Mümkün olduğunda uçaklar yerine yüksek hızlı ve gece trenleri kullanın. Bu şekilde petrol tüketimi günde 40 bin varil azaltılabilir.

6- Alternatif seçeneklerin mevcut olduğu iş amaçlı uçak yolculuğundan kaçının. Bu da günde 260 bin varil tasarruf anlamına gelir.

7- Elektrikli araçları teşvik ederek günlük 100 bin varil tasarruf sağlayabilirsiniz.

8- Büyük şehirlerde alternatif araç erişimi ile 210 bin varil,

9- Araç paylaşım uygulamaları ile 470 bin varil,

10- Lojistik sektöründe verimli sürüş ve akıllı teslimat ile 320 bin varil tasarruf sağlanabilir.

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