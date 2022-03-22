Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’ye beyin göçü olarak da bilinen Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programı’nın ikinci çağrısına ilişkin sonuçları açıkladı. TÜBİTAK Ufuk Avrupa Açılış Etkinliği’nde konuşan Varank, program ile dünyanın en prestijli üniversitelerinden Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan global şirketlerden ve uluslararası araştırma enstitülerinden 127 bilim insanınınçalışmalarınıTürkiye’ye taşımayı başardıklarını belirterek, “Tersine beyin göçü programları kapsamında, biz 47’si Türk 63 yeni araştırmacı olmak üzere araştırmacıları Türkiye’ye getiriyoruz” dedi. İlk kez ilan edilen Ulusal Lider Araştırmacılar Programı kapsamında hâlihazırda Türkiye’de araştırmalarını sürdüren 42 araştırmacıyı da destekleyeceklerinin altını çizen Varank, “Böylece toplamda 105 lider ve genç araştırmacının katkılarıyla ülkemizin bilim, yenilikçilik ve inovasyon ekosistemini daha da güçlendireceğiz” diye konuştu. Ufuk 2020 kapsamında, 1.349 Türk yürütücünün dahil olduğu 948 farklı projenin AB’den 300 milyon avro fon almayı başardığını ifade eden Varank, “Böylece, 2004’ten bu yana ilk kez, katılım sağladığımız AB programlarına ödediğimiz ulusal katkı payından daha fazlasını ülkemize geri kazandırdık. Şimdiye kadar 30 araştırmacımız Avrupa Araştırma Konseyi tarafından desteklendi” ifadelerinikullandı.

Hasan Mandal yeniden TÜBİTAK Başkanlığı'na atandı Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (TÜBİTAK) Prof.Dr. Hasan Mandal atandı.