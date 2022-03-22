Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Geçen yılı 12,4 milyar dolar ihracatla kapatan demir ve demir dışı metaller sektörünün çatı STK'sı İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), nisanda yeni yönetimini seçmeye hazırlanıyor. İDDMİB başkan adayı Çetin Tecdelioğlu, sektörün dört yıllık ihracat ve büyüme rotasının ana hatlarını oluşturan projelerinin detaylarını açıkladı. Yabancı öğrencilerden ihracat elçileri, e-ihracat, sektör endeksi, üye sorunlarının 24 saat içerisinde çözüme kavuşması için kurulacak 'Kırmızı Hat' ve İDDMİB Kadın İhracatçı TİM’i gibi projeleri bulunan Tecdelioğlu ve ekibinin ilk hedefi 16 proje ile 20 milyar dolar ihracata ulaşmak. Pandemi sonrası tedarik zincirinin kırılmasıyla Türkiye’ye yönelen bir fırsatın olduğuna işaret eden Çetin Tecdelioğlu, “Metal endeksi oluşturmaya çalışacağız. Son dönemde lojistik, enerji, pandemi ve son savaşla ham madde ve emtia fiyatları uçtu gitti. Ham maddeye yakınlığımız üretim kabiliyetimizi çok artırıyor. Özellikle dünyada yüzlerce LME (Londra Metal Borsası) deposu var. Bunlardan bir tanesinin Türkiye’de olması için çaba sarf etmiştik. Eğer Türkiye’de Londra Metal Borsasına kayıtlı bir depo oluşursa ham maddeye çok daha hızlı bir şekilde ulaşır hâle geliriz. Şu an her şeyde sıkıntı yaşıyoruz. Sadece ham madde değil, tedarik zincirinde bir kırılma var” değerlendirmesini yaptı.

MİLLÎ GÜVENLİK MESELESİ

İDDMİB Başkan Yardımcısı ve Sarkuysan Genel Müdürü Sevgür Arslanpay da LME depolarının bir şubesinin de Türkiye’de yer almasının son derece kritik olduğunu belirterek, “Bu aslında bir yerde ülkenin millî güvenliği açısından da çok önemli. Metal dediğiniz zaman gerek bakır gerek alüminyum bir anlamda savunma sanayiinin de çok temel girdilerinin başında yer alıyor. Sadece burada bir kazanç elde etmekten ziyade ülkenin milli güvenliği, sürdürülebilirliğiyle ilgili metal güvenliğini mutlak suretle tesis etmeniz gerekiyor. Gün geliyor belli kanallar kapatıldığı zaman, örneğin ABD’nin yaptırımları belki yakın gelecekte Rusya üzerinden gelebilecek birtakım malzemelere ciddi şekilde ket vuracak. Bu noktada bizim bünyemizde yer alan tüm metal ham maddelerinin mevcut olabilmesi, bunun borsada işlem görmesi yani istediğiniz zaman gidip oradan belli stoklardan faydalanabilmeniz son derece kıymetli” ifadelerini kullandı.

Gıda milliyetçiliği dünyayı korkutuyor Koronavirüs salgını ve Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle gıda milliyetçiliği hızla artıyor. Ülkeler iç piyasalarını korumak adına gıda ürünü ihracatını durdurma ya da kısıtlama yoluna giderken, kıtlık endişesi daha çok ülkeyi esir alıyor.