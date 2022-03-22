Türkiye Gazetesi

TOKİ dönemsel olarak yaptığı Indirim kampanyasına bir yenisini daha ekledi. 22 Mart 2022 tarihi itibarıyla başlayan kampanyaya katılanlar indirimden faydalanabilecek. 19 Nisan'a kadar sürecek kampanya kapsamında yüzde 22 indirim sağlanacak.

Konut ve iş yeri sahipleri borçlarının en az yüzde 25'i veya tamamını kapamak istemeleri durumunda yüzde 22 oranında indirim elde etmiş olacaklar.

TAKSİT ÖDEME ŞARTI VAR

İndirim kampanyasından yararlanmak isteyenler başvuru tarihi itibarıyla o aya ait taksit ödemesini yapması gerekiyor. Düzenli ödeme yapmış olmak ve emlak vergisi borcunun da olmaması şartı bulunuyor.

KREDİ İMKANI DA SAĞLANACAK

TOKİ'den konut ya da iş yeri alanlar Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanarak da borçlarını kapatabilecek.

TOKİ'den borcunu kapatana %22 indirim! Başvurular yarın başlıyor TOKİ'den ev ve iş yerine sahiplerine güzel haber geldi. Borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri sahiplerine, yüzde 22 indirim uygulanacak. Arsa alıcılarına da indirim var.

TOKİ gurbetçilere ev satışına başlıyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlara yönelik İstanbul Sancaktepe’de 2+1 ve 3+1 nitelikte yapılacak 420 konutluk proje için 21 Mart’ta başvuruların başlayacağını açıkladı.

Çevre Bakanı Kurum müjdeyi verdi: TOKİ konutlarına indirim Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ konutlarında Mart ayında yeni bir indirim kampanyası düzenleyeceklerinin müjdesini duyurdu.