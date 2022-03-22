Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Kur korumalı mevduat sisteminde değişikliğe gidildi. Gerçek kişilerin kur korumalı mevduat sistemine dahil olabilecek bankalardaki döviz hesapları için tarih sınırı kalktı. Sisteme dahil olanlara bir defaya mahsus destek ödemesi yapılması hükmü değiştirilerek vade sonunda yenileme imkanı getirildi. Söz konusu kararlar altın hesabından Türk lirasına dönüşüm için de geçerli olacak.

Uygulama başlarken 21 Aralık itibariyle mevcut olan dolar, euro ve sterlin hesaplarının sisteme dahil olmasına imkan sağlanmıştı. Yeni düzenlemede gerçek kişilerin kur korumalı mevduat sistemine dahil olabilecek döviz hesaplarına tarih sınırı konmadı. Yurt içi yerleşik tüzel kişi/şirketlerin kur korumalı mevduat sistemine dahil olabilecek hesapları için ise 31 Aralık 2021 tarihi belirlendi.

HESAPLAR YENİLENEBİLECEK

Buna göre yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilebilecek.

ALTIN HESABINDA DA DÖNÜŞÜM YAPILABİLECEK

Resmi Gazete'de yayımlanan karar altın hesabından TL'ye dönüşüm için de geçerli olacak. Gerçek kişilerin bankalardaki altın hesabı için 28 Aralık olan tarih sınırı kaldırıldı. Şirketlerin 31 Aralık tarihi itibariyle bankalarda olan altın hesabı TL'ye dönerse desteklenecek. Sisteme 21 Aralık 2021'den sonra bankalarda açılan dolar, euro, sterlin ve altın hesapları da dahil olabilecek.

VADE SONU YENİLEME İMKANI

Kur korumalı mevduat sistemine dahil olanlara bir defaya mahsus destek ödenmesi hükmü de değişti. Sisteme dahil olan TL mevduat ve katılım hesaplarına vade sonunda yenileme imkanı getirildi. Düzenlemeye eklenen yeni hükümle kur korumalı mevduat için Merkez Bankası'nın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde komisyon ve masraf ödenebilmesine imkan sağlandı.

YUVAM HESAPLARIDA YARARLANABİLECEK

Ayrıca Yuvam hesabına bankada hesap açma şartlarını taşıyan yabancı uyruklu kişi ve şirketler de dahil olabilecek. Yuvam hesabı kapsamında açılan TL hesaplara da vade sonunda yenileme imkanı getirildi.

Kur Korumalı Mevduat'a para yatıranlar 3 ayda bakın ne kazandı? Küresel enflasyonist baskılar, FED'in faiz artışına hazırlanması ve Rusya-Ukrayna savaşı hesapları bozdu. Ekonomist Ömer Faruk Bingöl, "Dolar, KKM hesapları devreye alındıktan bu yana yüzde 41 yükselerek 15 TL'ye yaklaştı. Bu oran, KKM'ye ilk para yatıranların da toplam getirisi oldu" dedi.

Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik: Katılım hesaplarına yenileme imkanı TCMB, kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarına ilişkin , vadesi gelen mevduatlara yenileme ve tüzel kişilere de üç ay vade imkanı sağlayarak değişikliğe gitti.

BDDK kur korumalı mevduat verilerini yayımlayacak BDDK kur korumalı mevduat verilerini 14 Şubat'tan itibaren paylaşacağını duyurdu. BDDK tarafından, 7 Şubat itibarıyla hesaplardaki toplam tutarın 313 milyar liraya ulaştığı açıklandı.