Türkiye Gazetesi

Et ve Süt Kurumu mağaza satış fiyatlarında zam yaptı.

Kurumun sitesinde yer alan yeni listeye göre sığır kıymanın kilosu yüzde 48,2 zamla 83 liraya yükseldi.

Kırmızı et ürünlerinin tamamında yüzde 47-48 civarında bir artış yaşandı. Pastırma ve kavurma ürünlerinde de benzer artışlar yaşandı.

Beyaz etlerdeki zam oranları ise yüzde 14-15 seviyesinde kaldı.

Zamdan önceki fiyatlar ve zamlı fiyatlar şöyle:

YENİ FİYATLAR

Tüketiciye uyarı: Zamlı aldığınız ürünü iade edin Kur çıkarken 'zam gelecek' paniğiyle internetten ürün alıp evinde stoklayanlar 'cayma hakkı'nı kullanabilir. Ürünler 14 gün içinde iade edilip, daha ucuza alınabilir.

1,4 milyon kişi sosyal yardımları zamlı alacak Devlet, memur maaşlarına yapılan zamla birlikte sosyal yardımlarda da artışa gitti.